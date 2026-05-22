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Guerra in Ucraina «Almeno quattro morti in un raid ucraino su un dormitorio di studenti»

SDA

22.5.2026 - 11:10

Oltre 80 giovani si trovavano nel dormitorio. (foto d'archivio)
Oltre 80 giovani si trovavano nel dormitorio. (foto d'archivio)
Keystone

Un dormitorio studentesco che ospitava 86 giovani tra i 14 e i 18 anni è stato colpito ieri sera da un attacco di droni ucraini a Starobelsk, nella regione di Lugansk, controllata dai russi. I morti sono almeno quattro.

Keystone-SDA

22.05.2026, 11:10

22.05.2026, 11:21

Il bilancio è stato fornito dalla commissaria russa per i diritti umani, Yana Lantratova, citata dalla Tass, mentre le autorità locali hanno riferito di oltre 30 feriti.

Il Comitato investigativo ha affermato che il dormitorio, situato in un edificio di cinque piani, è stato colpito da «quattro droni ad ala fissa in un attacco mirato», che ha provocato il crollo della struttura fino al secondo piano. Si ritiene che ancora diversi giovani siano intrappolati sotto le macerie.

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