Sia Cina che Russia hanno condannato l'attacco sferrato a Doha. Keystone

Il raid israeliano condotto ieri su Doha rappresenta «una violazione della sovranità» del Qatar e una minaccia agli sforzi in corso per arrivare a una pace in Medio Oriente. Lo si legge in una nota diffusa dal ministero degli Esteri russo.

Keystone-SDA SDA

«La Russia considera quanto accaduto una grave violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite, una violazione della sovranità e dell'integrità territoriale di uno Stato indipendente, un passo che porta a un'ulteriore escalation e destabilizzazione della situazione in Medio Oriente», ha affermato Mosca. «Tali metodi di lotta contro coloro che Israele considera suoi nemici e oppositori meritano la più ferma condanna», si legge nella comunicato.

Disapprovazione arriva anche dalla Cina: Pechino ha dichiarato di «condannare fermamente» gli attacchi israeliani effettuati a Doha, capitale del Qatar, contro funzionari di Hamas. «La Cina condanna fermamente l'attacco di ieri nella capitale del Qatar e si oppone fermamente alla violazione da parte di Israele della sovranità e della sicurezza nazionale del Qatar», ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Lin Jian durante una conferenza stampa.