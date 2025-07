Un lanciarazzi multiplo semovente russo spara verso una posizione ucraina. KEYSTONE/Russian Defense Ministry Press Service via AP

La Russia ha messo a frutto i 50 giorni di grazia concessi da Donald Trump dando nuovo impulso all'avanzata militare in Ucraina. Il ministero della Difesa ha infatti rivendicato la conquista di tre nuovi villaggi nelle regioni di Kharkiv, Donetsk e Zaporizhzhia, mentre Berlino ha fatto sapere che le consegne promesse a Kiev di missili Patriot per le difese aeree potrebbero ritardare di «settimane».

In risposta alle accuse sull'impiego di armi chimiche lanciate dall'Alto commissario Ue, Kaja Kallas, Mosca ha intanto affermato a sua volta che le forze di Kiev hanno fatto e fanno largo uso di gas proibiti.

Il capo delle truppe russe di protezione dalle armi nucleari, chimiche e biologiche, il generale Alexey Rtishchev, ha accusato gli ucraini di avere impiegato in un bombardamento dell'8 luglio sulla regione di Donetsk munizioni dotate di una miscela di cloropicrina e cloroacetofenone.

L'alto ufficiale ha aggiunto che dall'inizio del conflitto «sono stati registrati più di 500 casi di uso da parte ucraina di agenti chimici per il controllo delle sommosse , nonché sostanze tossiche psicotrope e agenti tossici generali».

Nei giorni scorsi Kaja Kallas, citando come fonti i servizi d'intelligence di Olanda e Germania, aveva parlato di «9 mila casi di attacchi con armi chimiche proibite» da parte dei russi, affermando che stanno «aumentando».

Da Berlino i missili Patriot potrebbero tardare

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha intanto fatto sapere che «non può essere questione di ore, ma forse di giorni o settimane», l'invio in Ucraina dei missili Patriot americani che Berlino si è impegnata a pagare agli Usa.

A margine di un vertice a Londra con il premier britannico Keir Starmer, Merz ha spiegato che il suo ministro della Difesa è in contatto con il collega Usa per cercare di definire i dettagli, nonostante in questi giorni Trump avesse detto che i missili erano già in viaggio per Kiev.

Mosca segnala nel frattempo uno dei più massicci attacchi di droni ucraini contro il territorio della Federazione nella notte tra mercoledì e giovedì, con un totale di 122 intercettati, tra i quali tre sulla regione di Mosca.

Nella regione di Belgorod il governatore ha segnalato l'uccisione di una donna, che ha portato a un totale di 4 morti e 17 feriti il bilancio degli attacchi ucraini nell'arco di 24 ore.

Quattro morti e 27 feriti, secondo le autorità locali ucraine, è invece il bilancio di un attacco russo ad un centro commerciale di Dobropillia, nel Donetsk, avvenuto ieri.

Yulia Svyrydenko è il nuovo primo ministro ucraino

A Kiev Yulia Svyrydenko è stata confermata dal Parlamento come nuovo primo ministro dopo la sua nomina da parte di Volodymyr Zelensky. Il presidente ha anche annunciato di avere scelto come nuova ambasciatrice negli Usa Olga Stefanishyna, sorprendendo chi dava per scontata la nomina nell'incarico del ministro della Difesa, Rustem Umerov.

Nella carica di vice primo ministro finora ricoperta, Svyrydenko ha avuto un ruolo centrale nella conclusione dell'intesa con Washington per lo sfruttamento dei minerali ucraini.

E di un altro possibile «mega accordo» con gli Stati Uniti – questa volta nel settore degli armamenti – ha parlato Zelensky in un'intervista al New York Post.

Si tratterebbe, secondo il leader ucraino, di una collaborazione che vedrebbe Washington acquistare droni ucraini testati sul campo di battaglia in cambio dell'acquisto da parte di Kiev di una serie di armi dagli Usa.

La Russia ha infine fatto sapere di avere restituito a Kiev le salme di altri mille soldati caduti, oltre alle circa seimila già consegnate. Mentre l'Ucraina è entrata ufficialmente a far parte della Corte penale internazionale (Cpi) di cui è diventata il 125esimo Paese membro.