La situazione a Belgorod, dove almeno 14 persone hanno perso la vita. Keystone

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà stasera alle ore 21.00 GMT (le 22.00 in Svizzera) per discutere dell'attacco a Belgorod, che ha ucciso almeno 14 persone e per il quale Mosca incolpa l'Ucraina. Lo ha annunciato la missione russa presso l'ONU.

La riunione si terrà su richiesta della Russia. L'informazione è stata confermata all'agenzia afp da due membri del Consiglio di sicurezza.

SDA