Mosca costretta a smentire le voci insistenti sulla morte di Putin

Il presidente russo Vladimir Putin (foto d'archivio) KEYSTONE/AP/Mikhail Klimentyev

Il Presidente russo Vladimir Putin è morto d'infarto? Le voci in tal senso si sono susseguite su Telegram. Ora anche il Cremlino si è sentito in dovere di fare una controdichiarazione.

Hai fretta? blue News riassume per te Il Cremlino si è sentito in dovere di rilasciare una dichiarazione dopo le voci insistenti sulla morte del presidente russo Vladimir Putin.

Il canale Telegram «General SVR» aveva precedentemente riferito di un attacco cardiaco fatale.

Il portavoce del Cremlino Dimitri Peskov ha negato la morte di Putin, i presunti problemi cardiaci e i presunti sosia del leader russo. Mostra di più

Le voci secondo le quali il presidente russo sarebbe malato terminale si ripetono nei post sui social media. Si dice addirittura che le apparizioni in pubblico siano ora fatte da un sosia.

Dopo che si è diffusa la notizia che Vladimir Putin è morto per un attacco di cuore - un fatto che avrebbe potuto cambiare gli eventi mondiali e soprattutto la guerra contro l'Ucraina - anche il Cremlino si è sentito in dovere di rilasciare una controdichiarazione: il sovrano russo non è morto.

Secondo il «Blick», la notizia del presunto decesso proviene dal grande canale Telegram «General SVR», che ha condiviso la storia che Putin ha avuto un attacco cardiaco nel suo lussuoso palazzo di Waldai durante il fine settimana ed è collassato. Anche i tentativi dei medici di rianimarlo sarebbero stati vani.

Secondo «General SVR», Putin è stato dichiarato morto alle 20.42. «Ora i medici sono chiusi nella stanza con il corpo di Putin, sono trattenuti dai membri del servizio di sicurezza presidenziale (...)», ha scritto il canale Telegram.

La notizia si è diffusa rapidamente in rete, anche se sono subito sorti dubbi sulla sua veridicità.

Il portavoce del Cremlino: «Putin sta bene»

Il Cremlino si è sentito in dovere di negare la morte dello Zar in un comunicato. Il portavoce Dmitry Peskov ha definito la notizia «un'assurda sciocchezza» all'agenzia di stampa RIA Novosti. Peskov ha anche commentato i presunti problemi cardiaci di Putin: «Sta bene, questa è solo un'altra sciocchezza».

Questo tipo di storie sono «fake news e vengono discusse da alcuni media con una tenacia invidiabile». Al Cremlino queste notizie vengono trattate solo «con un sorriso». Peskov ha poi smentito che ci siano dei sosia di Putin: «Posso dire che non ci sono sosia».

Chi c'è dietro il canale Telegram?

Ci sono molte speculazioni sui motivi che spingono il canale Telegram «General SVR» a diffondere queste voci in modo così insistente. Come riporta il «Blick», si sospetta in parte che a gestire il canale siano ex confidenti di Putin.

Non sono più d'accordo con lui e ora vogliono metterlo in difficoltà. Putin, giova ricordare, ha fatto la sua ultima apparizione pubblica giovedì scorso, in occasione della sua visita al centro spaziale di Korolyov, vicino a Mosca, durante la quale non ha mostrato alcun segno di problemi di salute.