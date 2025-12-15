  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Russia Mosca dichiara come organizzazione estremista la band punk-rock Pussy Riot

SDA

15.12.2025 - 12:31

Un'esibizione della band Pussy Riot in Germania
Un'esibizione della band Pussy Riot in Germania
Keystone

Un tribunale di Mosca ha accolto la richiesta della Procura generale di dichiarare «organizzazione estremista» la band punk-rock Pussy Riot, nota per la partecipazione a numerose azioni di protesta contro le autorità.

Keystone-SDA

15.12.2025, 12:31

15.12.2025, 12:34

«La mozione del vice procuratore generale russo è stata accolta e la band punk-rock Pussy Riot è stata designata come organizzazione estremista», ha dichiarato il giudice, citato dall'agenzia Interfax. Il procedimento si è svolto a porte chiuse, come richiesto dalla Procura.

Fondata in Russia nel 2011, la band, di ispirazione femminista, si è esibita nell'ambito di proteste non autorizzate. Il gruppo divenne famoso per un flash mob del 2012, in cui le componenti si esibirono nella chiesa del Cristo Salvatore di Mosca per protestare contro l'allineamento delle posizioni del governo e del Patriarcato sui diritti delle donne.

Tre componenti del gruppo – Nadezhda Tolokonnikova, Maria Alyochina e Ekaterina Samucevich – furono arrestate con l'accusa di teppismo motivato da odio religioso e condannate a due anni di carcere.

Nel corso degli anni la maggior parte dei membri del collettivo di artisti ha lasciato la Russia, per sottrarsi ai numerosi procedimenti penali e amministrativi avviati nei loro confronti. A settembre di quest'anno, cinque membri del gruppo sono stati condannati in contumacia per «fake news» sull'esercito russo con pene detentive da otto a 15 anni.

I più letti

Incidente mortale in Val di Blenio, sotto indagine un 16enne
Scaffali Migros vuoti poco prima di Natale: ecco i marchi colpiti
Ecco perché George Clooney vuole smettere con i baci sul set
Michelle Hunziker: «La paura della solitudine ci fa prendere decisioni sbagliate»
L'addio delle star al grande regista del cinema Rob Reiner

Altre notizie

Guerra. Cremlino: «Putin vuole un accordo di pace, non tregue temporanee»

GuerraCremlino: «Putin vuole un accordo di pace, non tregue temporanee»

Francia. Via libera dei lavoratori allo sciopero al Louvre

FranciaVia libera dei lavoratori allo sciopero al Louvre

Elezioni. L'ultraconservatore Antonio Kast è il nuovo presidente del Cile

ElezioniL'ultraconservatore Antonio Kast è il nuovo presidente del Cile