RussiaMosca dichiara «Reporter senza frontiere» «ente indesiderato»
SDA
14.8.2025 - 17:57
Il governo russo ha bollato come «organizzazione indesiderata» Reporter senza frontiere, che si occupa di difendere i diritti dei giornalisti e le libertà di stampa e di opinione. Lo riporta l'agenzia Interfax.
Il governo russo in questi anni ha rafforzato la repressione del dissenso e ha bollato come enti «indesiderati» gruppi di opposizione, organizzazioni per la difesa dei diritti umani, testate giornalistiche e persino enti per la difesa dell'ambiente come Greenpeace e il ramo internazionale del WWF.