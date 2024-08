Rafael Grossi, direttore dell'Aiea Keystone

Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), Rafael Grossi, visiterà domani la centrale nucleare russa a Kurchatov, nella regione di Kursk, dove sono in corso combattimenti tra le forze russe quelle ucraine d'invasione.

SDA

Lo ha detto il rappresentante russo presso la stessa agenzia a Vienna, citato dalla Tass.

«Vista la serietà della situazione, guiderò personalmente una missione dell'Aiea alla centrale nucleare di Kursk», ha detto Grossi in una dichiarazione pubblicata sul sito dell'agenzia.

La settimana scorsa il presidente russo Vladimir Putin aveva accusato le truppe ucraine di avere cercato di bombardare l'impianto.

«Visti i cresciuti livelli delle attività militari nelle vicinanze della centrale, seguo da vicino gli sviluppi sul terreno, specialmente in relazione alla centrale», ha affermato Grossi. «Ribadisco che la sicurezza delle strutture nucleari non deve essere minacciata in nessuna circostanza», prosegue il direttore dell'Aiea, annunciando che domani durante la sua visita discuterà «le modalità di ulteriori attività che fossero necessarie per valutare le condizioni di sicurezza».

