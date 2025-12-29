  1. Clienti privati
Guerra Mosca: «Droni di Kiev sulla residenza di Putin, pronta la rappresaglia»

SDA

29.12.2025 - 16:44

Il ministro degli esteri russo Sergiei Lavrov
Il ministro degli esteri russo Sergiei Lavrov
Keystone

Le forze di Kiev hanno tentato un attacco con droni sulla residenza presidenziale russa nella regione di Novgorod. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri russo Sergiei Lavrov sottolineando che Mosca ha già stabilito «i tempi e gli obiettivi per la rappresaglia».

Keystone-SDA

29.12.2025, 16:44

29.12.2025, 16:45

«Nella notte tra il 28 e il 29 dicembre 2025, il regime di Kiev ha lanciato un attacco terroristico utilizzando 91 droni a lungo raggio contro la residenza presidenziale russa nella regione di Novgorod», ha dichiarato Lavrov, citato da Interfax.

