Vigili del fuoco e soccorritori lavorano all'impianto industriale danneggiato dall'attacco di un drone ucraino Keystone

Droni ucraini hanno provocato incendi in un impianto di gas e in siti industriali a centinaia di chilometri di distanza l'uno dall'altro in Russia, hanno dichiarato le autorità russe.

Keystone-SDA SDA

Secondo i media e il governo regionale, nella regione del Tatarstan, sul Volga, ricca di energia, un drone ha colpito un serbatoio di stoccaggio di gas liquefatto, facendo divampare fiamme e fumo denso nel cielo vicino alla città di Kazan.

Ad Engels, a più di 600 chilometri a sud-ovest di Kazan, un «massiccio attacco di droni» ha danneggiato due siti industriali, secondo il governatore regionale di Saratov, Roman Bussargin. Entrambi i siti colpiti si trovano fra i 600 e i 700 km dai confini ucraini.