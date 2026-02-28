  1. Clienti privati
Guerra Mosca: «Nostra l'idea di trasferire i colloqui da Ginevra ad Abu Dhabi»

SDA

28.2.2026 - 08:21

Secondo la Russia Ginevra non è il luogo ideale per tenere i colloqui.
Keystone

Proviene dalla Russia la proposta di trasferire i nuovi negoziati per la risoluzione della crisi ucraina da Ginevra ad Abu Dhabi. È quanto riporta riporta l'agenzia Tass citando una fonte confidenziale dopo le dichiarazioni del presidente ucraino Vladimir Zelensky.

Keystone-SDA

28.02.2026, 08:21

28.02.2026, 09:08

Tale proposta è sostenuta dagli Stati Uniti. «Riportare i negoziati ad Abu Dhabi è più che altro un desiderio della Russia, Zelensky si è solo affrettato a renderlo pubblico, dato che anche gli americani erano d'accordo. È come un canarino: ripete quello che sente», ha detto la fonte alla Tass, aggiungendo che il motivo del trasferimento dei negoziati risiede nella scarsa neutralità di Ginevra.

«In definitiva, la Svizzera ha perso il suo status di potenza neutrale e l'eccessiva vicinanza ai paesi europei reazionari non favorisce il clima dei negoziati».

