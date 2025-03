La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Keystone

Emmanuel Macron fa «ogni giorno dichiarazioni che contraddicono le sue dichiarazioni precedenti» e mostra così di essere «disconnesso dalla realtà».

Keystone-SDA SDA

Lo ha detto alla Tass la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in merito al discorso televisivo di ieri sera in cui il presidente francese ha lanciato un nuovo allarme per il pericolo rappresentato dalla Russia e proposto di estendere l'ombrello nucleare di Parigi all'Europa.

Zakharova ha poi definito Macron un «Ole-Lukoye atomico», riferendosi alla sua proposta di fornire un ombrello nucleare all'Europa, paragonandolo al personaggio di una fiaba di Hans Christian Andersen che apre un ombrello sui bambini mentre dormono. Un personaggio il cui nome è tradotto in italiano con Ole Chiudigliocchi.

«Ho ascoltato tutto questo, l'ho guardato e ho capito chi mi ricorda, un Ole-Lukoye atomico» , ha detto alla Tass la portavoce. «Anche lui – ha aggiunto – sta cercando di aprire un ombrello, solo che è nucleare, sull'Europa».

Nella fiaba di Andersen, Ole-Lukoye (o Ole Chiudigliocchi) apre un ombrello colorato sui bambini buoni che dormono, e che così possono sognare. Mentre apre un ombrello senza disegni sui bambini che sono stati cattivi, e che così dormono un sonno privo di sogni.