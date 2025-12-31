  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina Mosca mostra il video del drone che avrebbe attaccato la residenza di Putin

SDA

31.12.2025 - 11:24

I russi hanno mostrato quelle che a loro dire sono prove dell'attacco a Putin.
I russi hanno mostrato quelle che a loro dire sono prove dell'attacco a Putin.
Keystone

Il ministero degli Esteri russo sul proprio canale Telegram ha diffuso un video in cui si mostrano i rottami di uno dei droni presumibilmente diretti la notte tra il 28 e il 29 dicembre alla residenza del presidente Vladimir Putin, nella regione di Novgorod.

Keystone-SDA

31.12.2025, 11:24

31.12.2025, 11:28

Nel video un militare spiega che si tratta di un «drone ucraino Chaklun-V», abbattuto durante «l'attacco terroristico da parte del regime di Kiev». Il militare specifica che «portava 6 chili di esplosivo, con diverse componenti per arrecare danno».

Guerra in Ucraina. Kiev: «Nessuna prova del raid sulla villa di Putin», il 6 vertice europeo

Guerra in UcrainaKiev: «Nessuna prova del raid sulla villa di Putin», il 6 vertice europeo

Dal canto suo, il generale russo Alexander Romanenkov ha fornito in un briefing dettagli sul presunto attacco. «Intorno alle 19.20 del 28 dicembre 2025, unità delle truppe radio-tecniche delle forze aerospaziali hanno rilevato un attacco con droni ad ala fissa operanti a quote estremamente basse dalle regioni di Sumy e Chernihiv in Ucraina», ha dichiarato.

Guerra. Attacco alla residenza di Putin? Arriva la risposta dalla Francia

GuerraAttacco alla residenza di Putin? Arriva la risposta dalla Francia

«L'attacco nemico, come mostrato sulla mappa, è stato condotto in diverse direzioni verso la residenza del presidente russo, sorvolando le regioni di Bryansk, Smolensk, Tver e Novgorod, utilizzando 91 droni», ha precisato Romanenkov.

Guerra in Ucraina. Cremlino respinge accuse di fake news sull'attacco alla villa di Putin

Guerra in UcrainaCremlino respinge accuse di fake news sull'attacco alla villa di Putin

