Mentre oggi Volodymyr Zelensky ha annunciato che nella notte i suoi soldati sono stati capaci di contrastare la pioggia di droni lanciata dall'esercito russo, Mosca ha rivendicato di aver preso il controllo di altri due villaggi ucraini in prima linea: Andriivka nella regione orientale di Lugansk e Pishchane nella regione nord-orientale di Kharkiv.

E intanto sta salendo la tensione nei cieli dell'Artico dove Mosca ha fatto sapere di aver fatto alzare in volo i suoi Mig per contrastare l'avvicinarsi di due bombardieri strategici statunitensi B-52H al confine della Federazione.

Nel suo briefing quotidiano il ministero russo della Difesa ha reso noto che le sue unità hanno «liberato» i due insediamenti in Ucraina e hanno «occupato linee e posizioni più favorevoli». Ancora una volta Andriivka è caduta, dopo che le forze ucraine l'avevano riconquistata quasi un anno fa strappandola agli occupanti russi.

Il destino altalenante di Andriivka

A metà dello scorso settembre, infatti, Zelensky ne aveva celebrato la liberazione come «un risultato significativo e molto necessario per l'Ucraina», senza prevederne il destino altalenante. Da allora sono stati incessanti gli appelli di Zelensky agli alleati affinché forniscano armi e presto, appelli ai quali si aggiunge quello di poter ampliare «il raggio d'azione» per poter colpire i bombardieri nemici anche oltre il suo territorio.

«Quando l'aviazione russa lancia ogni giorno più di cento bombe guidate contro le nostre città e i nostri villaggi, contro le nostre posizioni in prima linea, abbiamo bisogno di una protezione affidabile contro di esse», si legge nel messaggio su Telegram in cui plaude all'abbattimento dei droni nella notte.

«Questo è possibile se distruggiamo i vettori delle bombe: gli aerei militari russi. Un nostro sufficiente raggio d'azione dovrebbe essere una giusta risposta al terrore russo. E chiunque ci sostenga in questo senso, sostiene la difesa contro il terrore», conclude Zelensky.

Le forze russe respingono due bombardieri USA

Intanto, lungo il confine artico l'esercito di Vladimir Putin ha inviato degli aerei per respingere due bombardieri statunitensi che stavano per violare lo spazio aereo russo, ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca: «Due caccia Mig-29 e Mig-31 hanno impedito a due bombardieri B-52N dell'aeronautica americana di violare il confine di Stato. Quando gli aerei da guerra russi si sono avvicinati, i bombardieri USA hanno corretto la loro rotta, allontanandosi dal confine russo».

Quindi il ministero russo ha sottolineato: «Gli aerei da combattimento russi hanno effettuato il loro volo nel rigoroso rispetto delle norme internazionali sull'uso dello spazio aereo su acque neutre e con le dovute precauzioni di sicurezza prese».

