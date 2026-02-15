«Una governance esterna temporanea» dell'Ucraina sotto l'egida Onu, una volta terminato il conflitto: è la suggestione messa sul tavolo da Mosca alla vigilia del nuovo round di negoziati a Ginevra. Poco più che una suggestione, appunto, in una fase in cui la trattativa per arrivare un cessate il fuoco non riesce a decollare.

Sono davvero in pochi a credere che Putin voglia veramente la pace in Ucraina (foto d'archivio) Anton Vaganov/Pool Reuters/AP/dpa

Volodymyr Zelensky ne ha discusso con Marco Rubio a margine della Conferenza di Monaco, e al telefono con Steve Witkoff e Jared Kushner, insistendo per garanzie di sicurezza lunghe e soprattutto definite da parte di Washington come condizione per deporre le armi ed immaginare un qualunque nuovo assetto territoriale.

L'idea di trasformare l'Ucraina in una sorta di protettorato delle Nazioni Unite era stata già evocata da Vladimir Putin l'anno scorso, ma ora è stata riproposta dal viceministro degli Esteri Mikhail Galuzin in un'intervista alla Tass.

A cosa servirebbe?

«È una delle possibili opzioni», ha spiegato Galuzin, aggiungendo che ci sono stati «simili precedenti nell'ambito delle attività di peacekeeping promosse dall'organismo internazionale».

In questo modo, secondo Mosca, si «renderebbe possibile lo svolgimento di elezioni democratiche in Ucraina, portando al potere un governo con cui firmare un trattato di pace, insieme a documenti legittimi sulla futura cooperazione interstatale».

Per Putin, del resto, l'attuale leadership di Kiev non è considerata legittima, mentre Zelensky è disposto al voto solo dopo almeno due mesi di tregua.

Molti dubbi sulle reali intenzioni della Russia

Del progetto Onu «siamo disposti a discutere con gli Stati Uniti, i Paesi europei e altri», ha detto il viceministro Galuzin, che invece ha accusato l'Ue di essersi essersi autoesclusa dai negoziati «rifiutando il dialogo diretto con noi».

E la forte contrapposizione con Bruxelles è stata esplicitata dall'Alto Rappresentante per la politica estera: «La Russia non è una superpotenza, la sua economia è a pezzi, l'unica minaccia è che ottenga di più dai negoziati che dal campo di battaglia», le parole di Kaja Kallas.

In attesa che le due parti tornino a sedersi al tavolo insieme con gli americani, martedì in Svizzera, l'impressione generale emersa alla Conferenza in Baviera è che il Cremlino non sia seriamente intenzionato a porre fine alla guerra e che i negoziati siano solo un tentativo per guadagnare tempo e continuare ad avanzare.

Zelensky su Putin: «Io sono più giovane, lui non ha molto tempo»

Zelensky è il primo a pensarlo, rilevando che Trump stia mettendo molta più «pressione» su di lui che su Putin. Il leader ucraino, che si è concesso una provocazione verso il rivale («io sono più giovane, lui non ha molto tempo»), in vista del nuovo round negoziale ha sentito Witfkoff e Kushner, i due emissari della Casa Bianca che voleranno a Ginevra anche per parlare con l'Iran.

La richiesta di Kiev è di fare «progressi sui temi delle garanzie di sicurezza e della ripresa economica».

In ballo c'è l'offerta ancora generica degli Usa di garanzie per 15 anni, mentre l'Ucraina punta ad un minimo di 20 anni, con un'intesa che stabilisca l'aiuto specifico che Washington fornirebbe ad una forza europea schierata lungo una linea di interposizione.

E poi c'è la questione del cosiddetto piano di prosperità, in base al quale gli Usa avrebbero accesso alle risorse minerarie ucraine, che ancora non è stato finalizzato.

La situazione sul terreno

Sul terreno intanto il capo di stato maggiore russo Valery Gerasimov ha visitato le truppe al fronte rivendicando gli ultimi successi.

Ha detto: «In due settimane a febbraio, nonostante le rigide condizioni invernali, abbiamo liberato 12 località» dell'Ucraina, ha affermato il generale, secondo cui il suo esercito avanza verso Sloviansk, polo industriale del Donetsk, e sta allargando la «zona di sicurezza» intorno alle regioni di Sumy e Kharkiv.

Mentre droni ucraini hanno colpito un terminal petrolifero oltreconfine, a Krasnodar, provocando diversi incendi, e hanno puntato anche la regione di Mosca e la capitale.