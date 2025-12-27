  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina Mosca rivendica ancora: «Manteniamo il controllo di Kupyansk»

SDA

27.12.2025 - 12:12

Entrambe le parti rivendicano il controllo della città. (Foto d'archivio)
Keystone
Keystone

La città di Kupyansk è sotto il controllo della sesta armata interforze della Guardia del Battlegroup West, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa russo. Lo riporta la Tass.

Keystone-SDA

27.12.2025, 12:26

27.12.2025, 12:26

«Stiamo mantenendo saldamente, abbiamo mantenuto e continueremo a mantenere le nostre posizioni nella città», ha dichiarato in un video un comandante di compagnia, nome in codice Uranus, mentre un altro comandante, nome in codice Colossus, ha riferito che non ci sono forze ucraine nei pressi dello stabilimento di produzione di latte di Kupyansk e un terzo, nome in codice Granit, ha confermato che il suo personale sta eseguendo con successo i compiti assegnati.

L'importante città della regione di Kharkiv è da mesi al centro delle rivendicazioni sia di Mosca che di Kiev, entrambe dicono di averla sotto controllo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si era fatto riprendere circa due settimane fa in città, il suo omologo russo Vladimir Putin lo aveva definito «attore» dicendo che il posto nel quale si trovava era a un chilometro dall'insediamento.

