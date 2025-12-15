  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra in Ucraina Mosca sente gli Usa vicini: «La tregua sarebbe un trucco»

SDA

15.12.2025 - 20:29

La tregua è al momento un'opzione esclusa da Vladimir Putin.
La tregua è al momento un'opzione esclusa da Vladimir Putin.
KEYSTONE

«Donald Trump sta lavorando sinceramente a una soluzione» in Ucraina, e lo dimostra il coinvolgimento «di tutta la sua squadra», ciò che la Russia «apprezza molto».

Keystone-SDA

15.12.2025, 20:29

Le parole del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dimostrano la fiducia riposta nella capacità di Washington di imporre la sua linea a Kiev e agli europei con soluzioni che sarebbero gradite a Mosca. Che infatti non si smuove dalle sue richieste: in particolare il rifiuto di una tregua temporanea, che il presidente Vladimir Putin vedrebbe come «un trucco».

Proprio con una nuova richiesta di congelamento del conflitto lungo l'attuale linea del fronte, oltre che con la rinuncia ad entrare nella Nato, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è presentato ai colloqui di Berlino con americani ed europei. Ma Peskov ha risposto che Putin si oppone «a qualsiasi trucco che punti a mettere in stallo il processo e a creare tregue artificiali e temporanee».

I punti chiave dei negoziati

Il capo del Cremlino rimane invece «aperto alla pace, alla vera pace e a decisioni serie», ha insistito il suo portavoce. Quanto al non ingresso dell'Ucraina nella Nato, questa è «la pietra angolare» dei negoziati, e deve addirittura «essere discussa separatamente» per arrivare a un accordo che comporti un impegno giuridicamente vincolante, ha aggiunto Peskov.

In merito alla questione territoriale, un alto funzionario ucraino ha fatto sapere che gli Usa continuano a pretendere che Kiev si ritiri dall'intera regione del Donbass, come chiesto da Mosca.

Ma su una cosa le posizioni della Russia e degli Stati Uniti sembrano divergere. Se Trump, come scrive il Wall Street Journal, spinge per soluzioni rapide, Putin non mostra di avere fretta. «Non farò previsioni sulle scadenza temporali, credo che in questo momento sarebbe un compito molto ingrato», ha dichiarato ancora Peskov.

Spiragli economici 

Mosca comunque crede in una possibile soluzione che porterebbe anche alla ripresa dei rapporti economici con Washington. Il ministro degli Esteri, Serghei Lavrov, ha avuto oggi un incontro con i rappresentanti della Camera di Commercio Usa in Russia.

«C'è stato un utile scambio di opinioni», in particolare sul «ruolo costruttivo che i circoli imprenditoriali possono svolgere nel dare impulso al ripristino dei legami commerciali e di investimento tra Russia e Stati Uniti», ha detto il capo della diplomazia russa.

Scetticismo politico

Ma i commenti dei media e degli analisti a Mosca sono ancora venati di una prudenza scettica. Grigory Karasin, presidente della commissione Affari internazionali del Consiglio della Federazione (il Senato russo) ha detto al giornale Izvestia di aspettarsi che Zelensky si dedicherà ad «imporre nuove condizioni» con l'intento di «confondere completamente l'intero scenario».

«Noi vogliamo una soluzione a lungo termine, costruttiva, e che assicuri stabilità per molti decenni – ha aggiunto Karasin – ma sfortunatamente è difficile aspettarsi questo dagli Ue3 (Gran Bretagna, Germania e Francia, ndr) e dal regime di Kiev».

Secondo Andrei Kortunov, analista del Club Valdai, la presenza ai negoziati a Berlino degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner lascia spazio a un cauto ottimismo. «Ma sarebbe sbagliato aspettarsi che tutto verrà deciso lì e che queste intese saranno automaticamente sostenute da Mosca».

I più letti

Eredità milionaria ai cinque figli: ecco il patrimonio segreto della scrittrice Sophie Kinsella
Scaffali Migros vuoti poco prima di Natale: ecco i marchi colpiti
Ecco gli effetti devastanti dell'uso prolungato di bevande energetiche
Mosca sente gli Usa vicini: «La tregua sarebbe un trucco»
Un 30enne falsifica un ordine di marcia, ma fallisce per una svista

La guerra in Ucraina

Guerra. Cremlino: «Putin vuole un accordo di pace, non tregue temporanee»

GuerraCremlino: «Putin vuole un accordo di pace, non tregue temporanee»

Guerra in Ucraina. Zelensky vede Witkoff a Berlino: «Congelare la linea del fronte»

Guerra in UcrainaZelensky vede Witkoff a Berlino: «Congelare la linea del fronte»

Vertice a Berlino. I leader europei in soccorso di Kiev: «Putin non si fermerà»

Vertice a BerlinoI leader europei in soccorso di Kiev: «Putin non si fermerà»

Carro armato senza pilota. Ecco il «Protector», la nuova arma di Kiev progettata per incutere paura alle truppe di Putin

Carro armato senza pilotaEcco il «Protector», la nuova arma di Kiev progettata per incutere paura alle truppe di Putin

Tensioni. Mosca: «Presto azioni di ritorsione contro il congelamento degli asset»

TensioniMosca: «Presto azioni di ritorsione contro il congelamento degli asset»

Altre notizie

Guerra in Ucraina. Ue e Berlino avvertono: «Sugli asset russi c'è in gioco l'Europa», ma la maggioranza è in bilico

Guerra in UcrainaUe e Berlino avvertono: «Sugli asset russi c'è in gioco l'Europa», ma la maggioranza è in bilico

Guerra in Ucraina. Spiragli di pace, intesa vicina fra Usa e Kiev sulle garanzie di sicurezza

Guerra in UcrainaSpiragli di pace, intesa vicina fra Usa e Kiev sulle garanzie di sicurezza

Il giorno dopo la sparatoria. Gli autori della strage di Sydney erano fedeli all'Isis: l’Australia si interroga su armi e radicalizzazione

Il giorno dopo la sparatoriaGli autori della strage di Sydney erano fedeli all'Isis: l’Australia si interroga su armi e radicalizzazione