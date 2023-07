Ieri la Russia ha annunciato di non rinnovare l'accordo sulle esportazioni di grano dai porti ucraini. Keystone/EPA/SERGEI ILNITSKY

La Russia «è pronta a sostituire la fornitura di grano ucraino ai paesi che ne hanno bisogno gratuitamente» dopo il ritiro di Mosca dall'intesa. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, citato dalla Tass.

Questi ha aggiunto che le forniture di grano dalla Russia all'Africa saranno discussi al vertice di San Pietroburgo» del 27 e 28 luglio.

Ieri Mosca ha annunciato di non rinnovare l'accordo sulle esportazioni di grano dai porti ucraini dopo aver dichiarato che, a suo dire, non sarebbero stati rimossi «gli ostacoli» alle esportazioni russe di cereali e fertilizzanti.

«Apprezziamo molto il ruolo del signor Guterres nella conclusione di questo accordo e apprezziamo molto gli sforzi del signor Guterres nel cercare di convincere i paesi europei ad adempiere agli obblighi che si sono assunti», ha detto Peskov nominando il segretario generale dell'Onu. «Sfortunatamente – ha proseguito – ciò non è avvenuto. L'espressione 'senza scrupoli' è assolutamente applicabile ai paesi europei».

Secondo quanto riporta l'agenzia Interfax. Peskov ha anche dichiarato che esportare i cereali ucraini sul Mar Nero senza le «adeguate garanzie di sicurezza» della partecipazione della Russia all'accordo sul grano può far sorgere dei «rischi» perché si tratta di «una zona che è direttamente vicina all'area di combattimento». «Se qualcosa viene formalizzato senza la Russia, allora questi rischi dovrebbero essere presi in considerazione», ha detto Peskov.

Zelensky scrive a Erdogan e a Guterres

Ieri sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver inviato lettere ufficiali al presidente turco Recep Tayyip Erdogan e a Guterres con una proposta per continuare il lavoro sull'accordo sul grano in un formato tripartito, senza la Russia. «Ucraina, Nazioni Unite e Turchia possono garantire congiuntamente il funzionamento del corridoio alimentare e l'ispezione delle navi. E questo è necessario per tutti nel mondo», aveva affermato.

Peskov ha pure accusato l'Ucraina di usare il corridoio del grano sul Mar Nero per «scopi di combattimento». «Questo è un aspetto molto importante che non dovrebbe essere dimenticato», ha detto il portavoce del Cremlino secondo l'agenzia Interfax.

SDA