Russia Attentato a Mosca al vice capo dell'intelligence militare russa Vladimir Alekseyev

6.2.2026 - 09:51

A Mosca, un individuo non identificato ha sparato diversi colpi" contro Vladimir Alekseyev prima di fuggire (foto simbolica)
A Mosca, un individuo non identificato ha sparato diversi colpi" contro Vladimir Alekseyev prima di fuggire (foto simbolica)
Vladimir Alekseyev, un generale che ricopre un ruolo di alto livello nello Stato Maggiore russo e vice capo dell'intelligence militare, è stato colpito da arma da fuoco in un condominio a Mosca questa mattina ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale.

Guerra in Ucraina. A Abu Dhabi Russia e USA dialogano, ma per Zelensky sono incontri «non facili», l'Ue pensa ad un inviato speciale

Guerra in UcrainaA Abu Dhabi Russia e USA dialogano, ma per Zelensky sono incontri «non facili», l'Ue pensa ad un inviato speciale

Lo afferma il Comitato Investigativo russo, secondo il quale «in un edificio residenziale situato su viale Volokolamskoe a Mosca, un individuo non identificato ha sparato diversi colpi» contro Alekseyev prima di fuggire.

«La vittima è stata ricoverata in ospedale», ha dichiarato il comitato investigativo, citato dall'agenzia Ria Novosti.

Vladimir Alekseyev è il primo vicecapo della Direzione centrale di Intelligence (Gru), dipartimento il cui vertice, l'ammiraglio Igor Kostjukov, è responsabile della delegazione russa ai negoziati trilaterali ad Abu Dhabi sull'Ucraina.

Sanzioni. Baud, ex colonnello dell'esercito svizzero: «Dipendo da altri anche solo per la carta igienica»

SanzioniBaud, ex colonnello dell'esercito svizzero: «Dipendo da altri anche solo per la carta igienica»

Già sanzionato dall'UE, trattò con il gruppo Wagner

Il generale Alekseyev ricopre la carica di vicecapo del Gru dal 2011. Dal dicembre 2016, è sottoposto dagli Stati Uniti a sanzioni in relazione ai presunti attacchi informatici volti a influenzare le elezioni presidenziali statunitensi.

Nel 2019, il vicecapo del Gru è stato sanzionato anche dall'Unione Europea, in relazione all'avvelenamento dell'ex spia russa Serghei Skripal e di sua figlia Julia a Salisbury, in Gran Bretagna.

Nel giugno 2023, Alekseyev, insieme al viceministro della Difesa Yunus-Bek Yevkurov, si è occupato dei negoziati con il leader del gruppo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin, durante l'ammutinamento e la 'marcia su Mosca'.

Guerra. Si tratta ad Abu Dhabi per la pace, ma le bombe non si fermano in Ucraina

GuerraSi tratta ad Abu Dhabi per la pace, ma le bombe non si fermano in Ucraina

