Indiscrezioni NATO «Mosca sta sviluppando un'arma per colpire la rete Starlink»

SDA

22.12.2025 - 12:17

Un "trenino" di satelliti Starlink fotografato in Canada. (foto d'archivio)
Un "trenino" di satelliti Starlink fotografato in Canada. (foto d'archivio)
Keystone

Due servizi segreti di nazioni della Nato sospettano che la Russia stia sviluppando una nuova arma anti-satellite per colpire la rete Starlink con distruttive nubi di schegge orbitanti. Obiettivo? Frenare la superiorità spaziale occidentale che ha aiutato l'Ucraina.

Keystone-SDA

22.12.2025, 12:17

22.12.2025, 12:22

Secondo quanto riferisce l'Associated Press, la cosiddetta arma «a effetto zona» cercherebbe di inondare le orbite di Starlink con centinaia di migliaia di proiettili ad alta densità, potenzialmente disattivando più satelliti contemporaneamente, ma rischiando anche danni collaterali catastrofici ad altri sistemi orbitanti.

