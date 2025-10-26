Per il presidente russo Vladimir Putin il missile "non ha eguali al mondo" (foto d'archivio) Keystone

Mosca afferma di aver testato con successo il nuovo missile balistico intercontinentale 9M730 Burevestnik a propulsione nucleare.

Keystone-SDA SDA

«Ha coperto la distanza di 14mila chilometri in 15 ore», ha annunciato il capo di Stato maggiore russo Valerij Gerasimov, precisando che il test è avvenuto il 21 ottobre.

Per il presidente russo Vladimir Putin il missile «non ha eguali al mondo». Lo scrivono le agenzie russe.

Il missile ha effettuato un volo di molte ore, durante il quale ha coperto una distanza di 14'000 chilometri. E non è il limite», ha affermato Gerasimov. Il test è stato condotto il 21 ottobre, ha aggiunto.

«Le caratteristiche tecniche del Burevestnik consentono di utilizzarlo contro bersagli altamente protetti a qualsiasi distanza con precisione garantita, con elevate capacità di bypassare i sistemi antimissile e di difesa aerea».

Le Forze armate russe hanno condotto un'esercitazione delle forze nucleari strategiche all'inizio di questa settimana. Secondo informazioni ufficiali, scrive l'agenzia Tass, un missile balistico intercontinentale Yars è stato lanciato dal cosmodromo di Plesetsk presso il poligono missilistico di Kura in Kamchatka, il sottomarino nucleare strategico Bryansk ha lanciato un missile balistico Sineva dal Mare di Barents e un aereo Tupolev Tu-95MS ha effettuato lanci di missili da crociera.

Secondo i rapporti ufficiali, la Russia ha sviluppato il Burevestnik come arma di nuova generazione. Si tratta di un missile a propulsione nucleare con una gittata operativa illimitata.