Il vice ministro degli esteri russo Alexander Grushko Keystone

La Ue mostra di volere «prolungare il più possibile il conflitto» in Ucraina, e ciò «esclude l'Unione europea come un mediatore per il raggiungimento della pace. Lo ha affermato il vice ministro degli Esteri russo Alexander Grushko, citato dalla Tass.

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Il lavoro fin qui svolto nel processo di pace fa pensare che la fine sia davvero vicina, ma al momento non possiamo fornire dettagli», ha da parte sua affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, spiegando la dichiarazione fatta sabato dal presidente russo Vladimir Putin, secondo il quale il conflitto in Ucraina «si avvia alla conclusione».

«Accoglieremmo con favore la continuazione degli sforzi di mediazione da parte degli Stati Uniti», ha aggiunto il portavoce di Vladimir Putin, citato da Interfax. Ma al momento «il cessate il fuoco umanitario è terminato e l'operazione militare speciale continua», ha sottolineato Peskov.