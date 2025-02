il Cremlino risponde non escludendo una trattativa con lo stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky. KEYSTONE

Il giorno dopo la dichiarazione di apertura di Volodymyr Zelensky, che per la prima volta si è detto pronto a «negoziati diretti» con Vladimir Putin, il Cremlino risponde non escludendo una trattativa con lo stesso presidente ucraino, anche se continua a definirlo «illegittimo».

Keystone-SDA SDA

«Il signor Zelensky ha grossi problemi in termini di legittimità, ma nonostante questo la parte russa rimane aperta ai negoziati», ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Non quindi una conferma di voler trattare direttamente con lui, ma quasi. Il tutto nei toni ambigui che precedono la possibile trattativa. Nel giudizio sul dialogo con Washington, Mosca lascia invece da parte la prudenza usata finora per dire che i contatti sono in corso «tra singoli dipartimenti, e si sono intensificati di recente».

Keith Kellogg, l'inviato di Donald Trump, ha detto che discuterà con gli alleati le proposte del presidente americano per mettere fine al conflitto in occasione della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, in programma dal 14 al 16 febbraio. «Incontrerò gli alleati che sono pronti a lavorare con noi», ha annunciato il generale in congedo.

Dopo l'insediamento alla Casa Bianca, secondo il Wall Street Journal, Trump aveva dato al suo inviato cento giorni di tempo per chiudere la guerra. Si dovrebbe quindi arrivare intorno al 20 aprile, giorno di Pasqua che quest'anno coincide per cattolici e ortodossi e che secondo un giornalista ucraino del sito Strana.Ua che dice di aver visto il piano americano, potrebbe essere anche la data dell'annuncio di un cessate il fuoco.

Per Mosca Zelensky è un presidente «illegittimo»

Non è detto che basterà questo tempo per risolvere problemi complessi quali le questioni territoriali e le garanzie di sicurezza che Kiev chiede. Ma qualche segnale che le cose si stiano muovendo c'è. Primo fra tutti appunto la proposta di negoziati diretti avanzata da Zelensky in un'intervista con il giornalista britannico Piers Morgan postata su YouTube.

Il Cremlino ha risposto che sono solo «parole vuote» se il presidente ucraino non revocherà il decreto firmato nell'autunno del 2022 che vieta trattative con Mosca fino a quando Putin resterà al potere. Ma alla domanda se il capo del Cremlino consideri Zelensky un nemico, il portavoce di Putin ha risposto che «non può e non deve esserci spazio per le emozioni», ma solo «per l'analisi giuridica e il pragmatismo assoluto».

Per Mosca, Zelensky è appunto un presidente «illegittimo» essendo il suo mandato scaduto nel maggio del 2024 senza che si tenessero elezioni a causa della legge marziale. La Russia e gli Usa hanno detto che sarebbe necessaria una consultazione prima di arrivare alla pace.

Ma oggi Zelensky ha risposto che «le elezioni si terranno dopo la fine della fase calda della guerra e l'abolizione della legge marziale». E, sempre secondo il sito Strana.Ua, un accordo potrebbe prevedere di tenere la consultazione alla fine dell'estate, qualche mese dopo l'annuncio della pace e l'inizio della smobilitazione.

Kiev e Mosca continuano a scambiare prigionieri

La Russia ha comunque messo in chiaro che non potrà accettare in alcun modo un'Ucraina con armi nucleari, un'altra soluzione ventilata ieri da Zelensky come eventuale alternativa ad un ingresso del suo Paese nella Nato, che secondo lo stesso presidente ucraino è stato osteggiato dagli Usa e dalla Germania. L'ipotesi di un'Ucraina dotata di armi atomiche «rasenta la follia», ha tagliato corto Peskov.

Kiev e Mosca continuano intanto a siglare accordi per lo scambio di prigionieri. L'ultimo, annunciato oggi, ha portato alla liberazione di 150 soldati per parte grazie a una mediazione degli Emirati arabi uniti.

Ma sul campo di battaglia le forze russe cercano di guadagnare ulteriore terreno in vista dei negoziati. Nelle ultime ore il ministero della Difesa ha rivendicato la conquista di due villaggi, uno nella regione nord-orientale di Kharkiv e l'altro in quella orientale di Donetsk. Vari blogger militari segnalano inoltre movimenti di truppe nel Donetsk in direzione ovest, forse il preludio ad un ingresso nel territorio della regione di Dnipro.