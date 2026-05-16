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Medio Oriente Le moschee a Gaza annunciano la morte del comandante di Hamas Haddad

SDA

16.5.2026 - 13:49

Numerose persone si sono radunate per i funerali.
Numerose persone si sono radunate per i funerali.
Keystone

Alcune moschee di Gaza hanno annunciato la morte del comandante militare di Hamas, Izz al-Din al-Haddad. Lo scrive Sky News.

Keystone-SDA

16.05.2026, 13:49

16.05.2026, 13:52

Ieri Israele aveva dichiarato di aver colpito il leader di Hamas a Gaza con un raid aereo, sebbene non vi sia stata una conferma immediata della sua morte. L'attacco ha colpito un edificio residenziale nel quartiere di Rimal, a Gaza City.

Un alto funzionario di Hamas ha successivamente confermato la morte di Al-Haddad a Reuters.

Secondo quanto riportato dai media palestinesi, sono iniziati i funerali. Il gruppo terroristico non ha ancora rilasciato dichiarazioni, ma le foto del funerale mostrano un «manifesto da martire» dedicato a Haddad.

Conferme della sua morte arrivano anche dall'Idf. Secondo quanto riportato da Kan, Al-Haddad è stato ucciso ieri sera in un edificio residenziale nel quartiere di Rimal a Gaza. Una fonte israeliana ha affermato che gli Stati Uniti erano stati informati in anticipo che Israele stava dando la caccia ad al-Haddad.

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