Numerose persone si sono radunate per i funerali. Keystone

Alcune moschee di Gaza hanno annunciato la morte del comandante militare di Hamas, Izz al-Din al-Haddad. Lo scrive Sky News.

Keystone-SDA SDA

Ieri Israele aveva dichiarato di aver colpito il leader di Hamas a Gaza con un raid aereo, sebbene non vi sia stata una conferma immediata della sua morte. L'attacco ha colpito un edificio residenziale nel quartiere di Rimal, a Gaza City.

Un alto funzionario di Hamas ha successivamente confermato la morte di Al-Haddad a Reuters.

Secondo quanto riportato dai media palestinesi, sono iniziati i funerali. Il gruppo terroristico non ha ancora rilasciato dichiarazioni, ma le foto del funerale mostrano un «manifesto da martire» dedicato a Haddad.

Conferme della sua morte arrivano anche dall'Idf. Secondo quanto riportato da Kan, Al-Haddad è stato ucciso ieri sera in un edificio residenziale nel quartiere di Rimal a Gaza. Una fonte israeliana ha affermato che gli Stati Uniti erano stati informati in anticipo che Israele stava dando la caccia ad al-Haddad.