Mossa sbagliata di Trump? L’ICE negli aeroporti non riduce il caos e aumenta le critiche

Gli agenti dell'ICE all'opera nell'aeroporto JFK di New York. KEYSTONE

Da lunedì agenti dell’ICE sono stati dispiegati in diversi aeroporti statunitensi. All’origine della misura c'è il blocco delle attività amministrative - il cosiddetto shutdown - che ha paralizzato il sistema. Ma l'intervento delle forze federali, finora, non ha prodotto risultati tangibili.

Lea Oetiker Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Negli aeroporti statunitensi si registrano lunghe code a causa dello stallo sul bilancio federale che blocca il pagamento del personale dell’agenzia responsabile della sicurezza dei trasporti.

Molti dipendenti si sono assentati o hanno lasciato il lavoro, aggravando il caos nei terminal.

Il presidente Donald Trump ha inviato agenti dell’ICE per supportare i controlli di sicurezza, ma senza risultati concreti.

La misura è criticata perché gli agenti sarebbero poco formati e il loro ruolo non chiaro.

Un recente arresto di una madre e della figlia ha aumentato le tensioni politiche attorno all’impiego dell’ICE negli aeroporti. Mostra di più

Da settimane circolano sui social video che mostrano terminal sovraffollati e file interminabili negli aeroporti degli Stati Uniti. Alla base del caos c’è lo shutdown in cui il governo americano è impantanato dal 14 febbraio.

Il nodo riguarda in particolare il finanziamento del Dipartimento per la sicurezza interna, che comprende anche la TSA, l’agenzia responsabile della sicurezza dei trasporti. I suoi dipendenti attendono lo stipendio da settimane. Eppure, essendo considerati personale essenziale, sono obbligati a presentarsi al lavoro indipendentemente dal pagamento.

Molti hanno quindi iniziato a dichiararsi malati, mentre circa 400 persone hanno già lasciato il posto. «Non riescono più a permettersi benzina, assistenza per i figli, cibo o affitto», ha spiegato Lauren Bis, vice segretario ad interim della comunicazione del Dipartimento, in un’intervista a «Newsweek».

L'impasse amministrativo sta causando ai viaggiatori ore e ore di attese negli aeroporti.

L'ICE schierata

Per far fronte alla situazione, lunedì il presidente Donald Trump ha deciso di inviare negli aeroporti gli agenti dell'ICE, l'agenzia federale responsabile del controllo della sicurezza delle frontiere e dell'immigrazione. Le località precise non sono state rese pubbliche «per ragioni di sicurezza operativa», ha precisato Bis.

Il commander-in-chief ha sostenuto che gli agenti si occuperanno della sicurezza «meglio che mai».

«Possono anche arrestare immigrati irregolari all’ingresso. È un terreno molto fertile», ha dichiarato ai giornalisti, aggiungendo però che «non è questo il motivo principale della loro presenza: sono lì per aiutare».

Secondo il responsabile delle politiche di frontiera Tom Homan, interpellato dalla «CNN», una prima ondata ha riguardato 14 aeroporti, ma il numero è destinato ad aumentare. Il presidente non ha escluso nemmeno il ricorso alla Guardia nazionale in caso di necessità.

Da 100 a 150 agenti in servizio

Diversi media riferiscono della presenza di agenti ICE negli aeroporti di Atlanta (Hartsfield-Jackson), New York (JFK e LaGuardia), Newark, Philadelphia, Chicago, New Orleans, Houston e Phoenix. Gli agenti sono armati di pistola e manganello, indossano giubbotti antiproiettile e bodycam, ma non portano maschere.

Proprio sul tema delle maschere, Trump ha dichiarato di essere favorevole al loro uso «quando danno la caccia a criminali», ma di aver chiesto di evitarle negli aeroporti, ritenendole «inappropriate» in quel contesto.

Il «New York Times» parla di 100-150 agenti inviati per «supportare» il personale della TSA. Secondo quanto riportato anche da CNN, l'ICE sta aiutando nella gestione delle lunghe file ai controlli di sicurezza, senza però riuscire finora a ridurre i tempi di attesa.

«Non sono adeguatamente formati»

La presenza dell’ICE negli aeroporti è oggetto di forti critiche. «Sono insufficientemente formati, armati e incaricati di profilare le persone in base a etnia e accento», ha dichiarato alla «BBC» Derrick Johnson, presidente della NAACP, storica organizzazione per i diritti civili.

Intanto, sui social sono apparse numerose immagini di agenti dell'ICE negli aeroporti.

I can confirm that ICE is deployed at the ATL airport supporting the TSA pic.twitter.com/lNhJS4i3y2 — Dave Danna (@DaveEDanna) March 23, 2026

Nell'immagine qui sopra, pubblicata su X, un agente osserva lo schermo di una dipendente TSA, seduta davanti a lui. Le reazioni sono state sarcastiche: «In che modo aiuta stare dietro a qualcuno che sta già lavorando?», scrive un utente. Un altro commenta: «Come dovrebbero risolvere il problema? Finora li ho visti solo gironzolare».

This is what ICE being at the Atlanta airport looks like.



Doing NOTHING 😂 @realDonaldTrump pic.twitter.com/CTZQkvm6IR — Everything Georgia (@GAFollowers) March 23, 2026

Anche tra gli stessi agenti non manca il malcontento: uno di loro ha dichiarato a «Newsweek» di essere «molto insoddisfatto» del compito di supporto ai controlli di sicurezza, affidatogli a causa della carenza di personale della TSA.

Madre e figlia arrestate e espulse

Non è chiaro quando si risolverà il blocco delle attività amministrative, e una soluzione appare lontana anche per via delle tensioni politiche crescenti. Domenica, peraltro, un nuovo arresto da parte dell’ICE ha alimentato le polemiche.

Una donna di 41 anni e la figlia di 9 anni sono state fermate all’aeroporto di San Francisco dopo che, secondo il «New York Times», il personale della TSA avrebbe segnalato il loro nominativo all’ICE.

Documenti federali citati dal quotidiano indicano che le due erano presenti nella lista passeggeri di un volo per Miami.

New footage shows ICE stopping a mother in front of her daughter at San Francisco International Airport pic.twitter.com/Q76FgYbscg — Surajit (@surajit_ghosh2) March 23, 2026

La donna era entrata negli Stati Uniti nel 2018 senza documenti validi. Secondo le autorità, ha partecipato ad alcuni appuntamenti con le autorità di immigrazione, ma non a tutti. Nel 2019, un giudice ha ordinato la sua espulsione, ma lei non si è presentata all'udienza.

Dopo anni senza sviluppi, domenica è arrivato l’arresto: madre e figlia sono state trattenute prima in aeroporto, poi in Texas, e infine espulse martedì in Guatemala.

Le critiche

Il Dipartimento per la sicurezza interna ha difeso l’operazione sui social, definendo le due «immigrate irregolari con un ordine di espulsione valido» e sostenendo che avevano opposto resistenza. Resta però incerto, come scrive il New York Times, se la donna fosse a conoscenza del provvedimento.

Le reazioni politiche non si sono fatte attendere. Il deputato californiano John Garamendi ha parlato di «un’azione contro madri e bambini» e criticato l’uso crescente dei database da parte dell’amministrazione Trump: «Il problema è come vengono utilizzati i dati. Una madre e sua figlia vengono arrestate e 36 ore dopo sono già in Guatemala».

Secondo il portavoce dell’aeroporto Doug Yakel si tratterebbe comunque di un «caso isolato». Lo scalo, ha precisato, non era coinvolto né informato in anticipo.

L’episodio, infine, non sarebbe collegato all’impiego degli agenti ICE deciso lunedì per far fronte alle carenze di personale della TSA negli aeroporti americani.

Un video (in tedesco) che illustra la situazione di caos negli aeroporti statunitensi: