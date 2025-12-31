L'Iran è confrontato con il problema del carovita. Keystone

Il Mossad ha invitato i manifestanti iraniani a intensificare le proteste, affermando di essere presente con loro «sul campo», dove le manifestazioni hanno interessato ieri almeno dieci università.

«Scendete insieme nelle strade. È giunto il momento. Siamo con voi», ha dichiarato il servizio di intelligence israeliano sul suo account X, rivolgendosi ai manifestanti iraniani in farsi. «Non solo da lontano o a parole. Siamo anche con voi sul campo», ha aggiunto il messaggio, trasmesso in ebraico dalla radio militare.

Il movimento di protesta contro il carovita e il deterioramento della situazione economica si è diffuso in Iran ieri, con il presidente Massoud Pezeshkian che ha dichiarato di ascoltare le «richieste legittime» dei manifestanti.