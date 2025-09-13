L'Istituto questa volta ha detto 'no'. Il Mossad, in ebraico appunto 'l'Istituto', ha rifiutato di eseguire un piano che aveva elaborato e che prevedeva l'uso di agenti sul campo a Doha per assassinare i leader di Hamas.

L'attacco sferrato a Doha. sda

Keystone-SDA SDA

A rivelarlo è un'inchiesta del Washington Post. Secondo il quotidiano americano, l'agenzia di intelligence di Israele ha ritenuto che l'operazione avrebbe compromesso i rapporti con i qatarini mentre era in corso la mediazione per il rilascio degli ostaggi a Gaza.

Ad opporsi sarebbe stato il direttore del Mossad, David Barnea, perché un'azione simile avrebbe incrinato il rapporto che lui stesso ha coltivato negli anni col Paese del Golfo che ospita i leader di Hamas in esilio.

Ma dietro il diniego ci sarebbe anche un'altra motivazione: l'agenzia avrebbe messo in dubbio anche la modalità così plateale voluta da Benyamin Netanyahu.

Il Mossad ha altri metodi

Il Mossad infatti ha la capacità tecnica di assassinare, in operazioni segrete, i leader di Hamas in «qualsiasi parte del mondo», ha detto una fonte.

Non a caso Barnea a gennaio, durante un funerale, fece un riferimento all'operazione «Ira di Dio», la campagna di omicidi segreti con cui Israele vendicò la strage di 11 atleti israeliani alle Olimpiadi di Monaco del 1972.

Barnea disse allora che il Mossad era «impegnato a regolare i conti con gli assassini che si sono abbattuti sulla Striscia di Gaza» nell'ottobre 2023 e che hanno pianificato gli attacchi.

Attacco parzialmente fallito

Certo, il diniego del Mossad mostra una crepa negli apparati di sicurezza israeliana, dove quasi tutti i funzionari concordano che i responsabili del 7 ottobre vadano eliminati, ma molti hanno eccepito che lo si sia tentato di fare attaccando un alleato degli Usa che mediava per gli ostaggi.

Il «no» ha influenzato il modo in cui l'attacco è stato condotto e forse anche il suo esito. Alla fine infatti invece che uomini sul campo Israele ha usato i jet.

E il risultato dell'attacco non può essere certo definito un successo, visto che il principale obiettivo, il capo negoziatore di Hamas, Khalil al-Hayya, sembra essere sopravvissuto.