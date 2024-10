Un sostenitore del candidato battuto alle elezioni, Venancio Mondlane. Keystone

Undici persone sono state uccise in Mozambico nelle manifestazioni dell'opposizione da quando giovedì sono stati annunciati i risultati del voto alle presidenziali del 9 ottobre che hanno attribuito la vittoria al partito al potere Frelimo.

SDA

Lo ha indicato oggi una Ong mozambicana. «Il numero dei morti, dovuti all'azione della polizia, è salito a 11», afferma il Centro per la democrazia e i diritti umani (Cdd), sottolineando che la provincia di Nampula (nord) è stata particolarmente colpita da queste violenze, con sei morti.

Fino ad ora, non c'è stata alcuna conferma da parte della polizia sul bilancio delle vittime. Venerdì un portavoce della polizia nazionale ha riferito alla stampa di 20 feriti ma nessun morto. Interrogata dall'Afp, la polizia locale ha confermato di aver avuto un decesso a Nampula (nord) e un altro decesso nella provincia di Niassa (nord), senza ulteriori dettagli.

Più di 450 persone sono state arrestate a margine delle manifestazioni che si sono diffuse in tutto il paese, nell'ambito delle contestazione dei risultati, in particolare da parte dell'avversario Venancio Mondlane, che ha rivendicato la vittoria alla fine delle elezioni, afferma ancora il Cdd.

Giovedì, non appena sono stati annunciati i risultati che hanno assegnato quasi il 71% dei voti presidenziali a Daniel Chapo, candidato del Frelimo, contro il 20% dei voti per l'avversario Venancio Mondlane, migliaia di persone, soprattutto giovani, sono scese in strada in diverse città del Paese per denunciare brogli e elezioni «rubate». Venerdì è stata constatata un'interruzione generale di Internet tra i diversi operatori di telefonia mobile, che è stata riparata sabato.

