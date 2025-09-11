L'attivista conservatore Charlie Kirk, ucciso ieri nello Utah. Keystone

La MSNBC ha licenziato il suo analista politico Matthew Dowd che aveva scatenato la rabbia della rete per i suoi commenti sull'uccisione dell'attivista conservatore Charlie Kirk.

Keystone-SDA SDA

A Dowd era stato chiesto di commentare «l'ambiente in cui può avvenire una sparatoria del genere» e lui aveva definito Kirk «una delle figure più divisive, in particolare tra i giovani, costantemente impegnato a diffondere discorsi d'odio».

L'analista aveva proseguito: «Pensieri carichi di odio portano a parole cariche di odio, che a loro volta portano ad azioni cariche di odio. Questo è l'ambiente in cui ci troviamo. Non puoi pronunciare parole terribili senza aspettarti che si verifichino azioni terribili».

La MSNBC si è scusata per le parole di Dowd, che avevano provocato indignazione sui social: la presidente della rete Rebecca Kutler ha definito «inaccettabili» i commenti dell'analista e chiesto scusa per le sue dichiarazioni.