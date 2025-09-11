  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

USA MSNBC licenzia analista per i commenti sull'attentato a Kirk

SDA

11.9.2025 - 15:26

L'attivista conservatore Charlie Kirk, ucciso ieri nello Utah.
L'attivista conservatore Charlie Kirk, ucciso ieri nello Utah.
Keystone

La MSNBC ha licenziato il suo analista politico Matthew Dowd che aveva scatenato la rabbia della rete per i suoi commenti sull'uccisione dell'attivista conservatore Charlie Kirk.

Keystone-SDA

11.09.2025, 15:26

11.09.2025, 15:33

Durante un comizio pubblico. Ucciso in un attentato Charlie Kirk, influencer e attivista di destra, la voce Maga tra i giovani

Durante un comizio pubblicoUcciso in un attentato Charlie Kirk, influencer e attivista di destra, la voce Maga tra i giovani

A Dowd era stato chiesto di commentare «l'ambiente in cui può avvenire una sparatoria del genere» e lui aveva definito Kirk «una delle figure più divisive, in particolare tra i giovani, costantemente impegnato a diffondere discorsi d'odio».

L'analista aveva proseguito: «Pensieri carichi di odio portano a parole cariche di odio, che a loro volta portano ad azioni cariche di odio. Questo è l'ambiente in cui ci troviamo. Non puoi pronunciare parole terribili senza aspettarti che si verifichino azioni terribili».

La MSNBC si è scusata per le parole di Dowd, che avevano provocato indignazione sui social: la presidente della rete Rebecca Kutler ha definito «inaccettabili» i commenti dell'analista e chiesto scusa per le sue dichiarazioni.

I più letti

«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
Avanti e indietro sulla linea del fronte, ma ora Kiev fa volare i Flamingo. Ecco la situazione
Aperto il testamento di Pippo Baudo, ecco a chi andrà l'eredità milionaria del conduttore
«L'aborto è l'Olocausto del nostro tempo». Ecco chi era Charlie Kirk, araldo del trumpismo tra i giovani americani
Miss Arizona, podcaster, mamma: ecco chi è Erika, la vedova di Charlie Kirk

Altre notizie

Guerra. L'Eurocamera chiede ai Paesi UE di valutare riconoscimento della Palestina

GuerraL'Eurocamera chiede ai Paesi UE di valutare riconoscimento della Palestina

Nuovi missili sulla Crimea. Avanti e indietro sulla linea del fronte, ma ora Kiev fa volare i Flamingo. Ecco la situazione

Nuovi missili sulla CrimeaAvanti e indietro sulla linea del fronte, ma ora Kiev fa volare i Flamingo. Ecco la situazione

Sola con due bambini. Miss Arizona, podcaster, mamma: ecco chi è Erika, la vedova di Charlie Kirk

Sola con due bambiniMiss Arizona, podcaster, mamma: ecco chi è Erika, la vedova di Charlie Kirk