Aveva 84 anniÈ morto Dick Cheney, ex vicepresidente degli Stati Uniti sotto Bush jr.
SDA
4.11.2025 - 12:42
L'ex vicepresidente degli Stati Uniti Dick Cheney è morto a 84 anni. Lo comunica la famiglia, come riporta la Cnn.
Keystone-SDA
04.11.2025, 12:42
SDA
Insieme al presidente repubblicano George W. Bush per due mandati tra il 2001 e il 2009, è stato per decenni molto potente a Washington.
Nei suoi ultimi anni, tuttavia, Cheney, conservatore intransigente, è stato ampiamente ostracizzato dal suo partito a causa delle sue intense critiche al presidente Donald Trump, che ha definito un «codardo» e la più grande minaccia di sempre per la repubblica.