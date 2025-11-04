  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Aveva 84 anni È morto Dick Cheney, ex vicepresidente degli Stati Uniti sotto Bush jr.

SDA

4.11.2025 - 12:42

Dick Cheney
Dick Cheney
KEYSTONE

L'ex vicepresidente degli Stati Uniti Dick Cheney è morto a 84 anni. Lo comunica la famiglia, come riporta la Cnn.

Keystone-SDA

04.11.2025, 12:42

Insieme al presidente repubblicano George W. Bush per due mandati tra il 2001 e il 2009, è stato per decenni molto potente a Washington.

Nei suoi ultimi anni, tuttavia, Cheney, conservatore intransigente, è stato ampiamente ostracizzato dal suo partito a causa delle sue intense critiche al presidente Donald Trump, che ha definito un «codardo» e la più grande minaccia di sempre per la repubblica.

I più letti

Chiara Ferragni su Giovanni Tronchetti Provera: «Sono felicemente innamorata»
Nuove piste dovrebbero portare al relitto dell'avventuriera Amelia Earhart
In questo novembre previsti diversi cambiamenti legislativi in Svizzera
Aperta un'inchiesta contro Fiorenzo Dadò per falsa testimonianza
Migros contro Lindt: la guerra del cioccolato in Svizzera entra nel vivo

Altre notizie

Parlamento. No a Iniziativa 10 milioni abitanti e a controprogetto, commissione

ParlamentoNo a Iniziativa 10 milioni abitanti e a controprogetto, commissione

Medio Oriente. Gli Stati Uniti puntano al via libera dell'ONU alla forza internazionale per Gaza

Medio OrienteGli Stati Uniti puntano al via libera dell'ONU alla forza internazionale per Gaza

Costata la vita a 130 persone. Castro difende davanti alla Corte suprema l'operazione di polizia nella favela

Costata la vita a 130 personeCastro difende davanti alla Corte suprema l'operazione di polizia nella favela