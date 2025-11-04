Dick Cheney KEYSTONE

L'ex vicepresidente degli Stati Uniti Dick Cheney è morto a 84 anni. Lo comunica la famiglia, come riporta la Cnn.

Keystone-SDA SDA

Insieme al presidente repubblicano George W. Bush per due mandati tra il 2001 e il 2009, è stato per decenni molto potente a Washington.

Nei suoi ultimi anni, tuttavia, Cheney, conservatore intransigente, è stato ampiamente ostracizzato dal suo partito a causa delle sue intense critiche al presidente Donald Trump, che ha definito un «codardo» e la più grande minaccia di sempre per la repubblica.