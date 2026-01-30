Il luogo del disastro ferroviario. Keystone

È salito a 46 il numero delle vittime della strage ferroviaria dello scorso 18 gennaio ad Adamuz (Cordoba), lungo la linea dell'alta velocità Madrid-Siviglia.

Keystone-SDA SDA

Secondo quanto ha segnalato la Giunta dell'Andalusia, una donna, che era ricoverata in terapia intensiva all'ospedale «Raina Sofia» di Cordoba, è infatti deceduta.

Attualmente 16 dei 126 feriti nel deragliamento di un treno Iryo e il successivo scontro con un Alvia – sui quali viaggiavano complessivamente 480 persone – sono ancora ricoverati in ospedali a Cordoba, Huelva, Siviglia e Malaga, due dei quali in unità di terapia intensiva.