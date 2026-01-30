  1. Clienti privati
Spagna Muore una donna ferita, sale a 46 il numero vittime della strage di Adamuz

SDA

30.1.2026 - 20:07

Il luogo del disastro ferroviario.
Il luogo del disastro ferroviario.
Keystone

È salito a 46 il numero delle vittime della strage ferroviaria dello scorso 18 gennaio ad Adamuz (Cordoba), lungo la linea dell'alta velocità Madrid-Siviglia.

Keystone-SDA

30.01.2026, 20:07

30.01.2026, 20:15

Secondo quanto ha segnalato la Giunta dell'Andalusia, una donna, che era ricoverata in terapia intensiva all'ospedale «Raina Sofia» di Cordoba, è infatti deceduta.

Attualmente 16 dei 126 feriti nel deragliamento di un treno Iryo e il successivo scontro con un Alvia – sui quali viaggiavano complessivamente 480 persone – sono ancora ricoverati in ospedali a Cordoba, Huelva, Siviglia e Malaga, due dei quali in unità di terapia intensiva.

Ecco tutto quello che è successo. Almeno 40 morti nello scontro tra due treni in Spagna, spunta la possibile causa

Ecco tutto quello che è successoAlmeno 40 morti nello scontro tra due treni in Spagna, spunta la possibile causa

