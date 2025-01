Alice Weidel parla online con Elon Musk. Keystone

«Sono molto entusiasta per l'AfD, sei davvero la migliore speranza per la Germania»: lo ha detto Elon Musk rivolgendosi alla candidata alla cancelleria tedesca del partito di estrema destra AfD Alice Weidel.

Keystone-SDA SDA

Intervenendo in video al congresso del partito Musk ha affermato: «Penso sia molto importante che le persone siano orgogliose di essere tedesche. Va bene essere orgogliosi di essere tedeschi. È bello essere orgogliosi della cultura tedesca e dei valori tedeschi e non perderli in una sorta di multiculturalismo che acceca tutto».