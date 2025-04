Il Ceo di Tesla Elon Musk (foto d'archivio) Keystone

Elon Musk ha affermato che da maggio ridurrà il lavoro per l'amministrazione Trump per concentrarsi su Tesla.

Keystone-SDA SDA

Dopo aver annunciato l'intenzione di fare un passo indietro dal Dipartimento dell'efficienza governativo (Doge) a maggio, Elon Musk ha spiegato che il lavoro del dipartimento è «quasi completo».

«Continuerò a lavorare con il team del Doge per il resto del mandato del presidente Donald Trump per assicurarmi che sprechi e frodi non si verifichino più», ha dichiarato il miliardario precisando che vi si dedicherà «un giorno o due a settimana. Finché il presidente lo vorrà».

Lunedì il Washington Post aveva anticipato che il miliardario era pronto a lasciare perché stanco di dover affrontare quella che considera una serie di attacchi sgradevoli e immorali da parte della sinistra, secondo una fonte a lui vicina. La verità è anche che da quando è alla guida del dipartimento per l'efficienza energetica le azioni e le vendite della Tesla sono colate a picco.