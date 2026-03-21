Stati UnitiMusk si offre di pagare gli stipendi agli addetti alla sicurezza degli aeroporti
SDA
21.3.2026 - 16:48
L'imprenditore multimiliardario Elon Musk si è offerto di risolvere il caos agli aeroporti statunitensi pagando lo stipendio agli addetti alla sicurezza. Il protrarsi dello shutdown (blocco delle attività amministrative) al Dipartimento della sicurezza interna, infatti, ha lasciato migliaia di persone senza paga.
Keystone-SDA
21.03.2026, 16:48
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«Vorrei offrirmi di pagare gli stipendi del personale (...) durante questa situazione di stallo dei finanziamenti, che sta colpendo negativamente la vita di così tanti americani negli aeroporti di tutto il paese», ha scritto sulla sua rete sociale X.