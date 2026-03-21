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Stati Uniti Musk si offre di pagare gli stipendi agli addetti alla sicurezza degli aeroporti

SDA

21.3.2026 - 16:48

Elon Musk all'ultima edizione del WEF di Davos. (foto d'archivio)
Elon Musk all'ultima edizione del WEF di Davos. (foto d'archivio)
sda

L'imprenditore multimiliardario Elon Musk si è offerto di risolvere il caos agli aeroporti statunitensi pagando lo stipendio agli addetti alla sicurezza. Il protrarsi dello shutdown (blocco delle attività amministrative) al Dipartimento della sicurezza interna, infatti, ha lasciato migliaia di persone senza paga.

Keystone-SDA

21.03.2026, 16:48

«Vorrei offrirmi di pagare gli stipendi del personale (...) durante questa situazione di stallo dei finanziamenti, che sta colpendo negativamente la vita di così tanti americani negli aeroporti di tutto il paese», ha scritto sulla sua rete sociale X.

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