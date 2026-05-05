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Crociera da incubo Hantavirus sulla nave Mv Hondius: l'OMS conferma 2 casi e 5 sospetti. I morti sono 3

SDA

5.5.2026 - 11:27

La nave da crociera teatro del presunto focolaio.
La nave da crociera teatro del presunto focolaio.
Keystone

Due casi di hantavirus, uno più che precedentemente, sono stati confermati e altri cinque sono sospetti nel caso della Mv Hondius, la nave da crociera bloccata al largo di Capo Verde. Lo ha dichiarato l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

Keystone-SDA

05.05.2026, 11:27

05.05.2026, 11:44

Sono stati identificati sette casi di hantavirus, di cui due confermati in laboratorio e cinque sospetti, indica l'Oms.

Come noto, tre persone sono decedute, mentre un paziente è in condizioni critiche e tre passeggeri hanno riportato sintomi lievi.

La nave, partita da Ushuaia, nel sud dell'Argentina, circa tre settimane fa con destinazione Praia, capitale di Capo Verde, per un tour di 42 notti è ancorata al largo dell'arcipelago africano dopo lo scoppio del presunto focolaio.

I tre deceduti sono due turisti olandesi (marito e moglie) e uno tedesco.

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L'OMS intensifica le ricerche delle persone che potrebbero essere state contaminate

L'Oms ha anche annunciato di aver avviato le procedure per rintracciare i passeggeri del volo con cui la passeggera olandese è stata evacuata dall'isola di Sant'Elena a Johannesburg, in Sudafrica, dove è morta in ospedale.

La donna, il cui marito è morto a bordo della nave, è sbarcata a Sant'Elena il 24 aprile «con sintomi gastrointestinali» e si è poi imbarcata il giorno successivo per Johannesburg.

È deceduta il 26 aprile e la sua infezione da hantavirus è stata confermata ieri, lunedì 4 maggio.

Cosa sono gli Hantavirus?

Stando all'Ufficio federale della Salute Pubblica (UFSP), gli hantavirus devono il loro nome dal fiume di confine coreano Hantaan, nei pressi del quale durante la Guerra di Corea (1950–1953) oltre 3'000 soldati si ammalarono gravemente dopo essere stati infettati dai virus.

«La trasmissione all’essere umano avviene tramite roditori infetti che espellono il virus attraverso la saliva, l’urina o le feci. Il contagio può avvenire medianti morsi di roditori, il contatto con questi animali o con le loro escrezioni e l’inalazione di polvere contaminata».

«Esistono molti tipi di hantavirus, che si distinguono per diffusione e quadro clinico. La trasmissione da un essere umano all’altro è stata identificata solamente in un tipo di virus estremamente raro.»

Nella maggior parte dei casi l’infezione è asintomatica. In presenza di sintomi e a seconda del tipo di virus, può provocare diversi quadri clinici gravi, tra cui decorsi con febbre e forti emorragie.

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I sintomi principali

La malattia si manifesta spesso con febbre alta improvvisa che si protrae per tre o quattro giorni, accompagnata da sintomi aspecifici e simil-influenzali come cefalea, dolori addominali e muscolari.

Il lasso di tempo che intercorre tra l’infezione e la comparsa dei primi sintomi clinici è variabile: di norma dura da una a cinque settimane. Non esistono medicamenti efficaci contro gli hantavirus; il trattamento si limita ad alleviare i sintomi.

I tipi di hantavirus presenti in Europa e in Asia causano febbre emorragica con sindrome renale (HFRS) che può provocare insufficienza renale o persino insufficienza renale acuta. Dall’1 al 15 per cento dei casi di HFRS ha esito fatale.

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