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Deposito di munizioni Decine di morti, tra cui diversi bambini per un'esplosione accidentale in Myanmar

SDA

31.5.2026 - 19:31

L'esplosione nel deposito di munizioni dei ribelli ha danneggiato anche molte abitazioni vicine. I soccorritori cercano persone sepolte sotto le macerie. (foto d'archivio)
L'esplosione nel deposito di munizioni dei ribelli ha danneggiato anche molte abitazioni vicine. I soccorritori cercano persone sepolte sotto le macerie. (foto d'archivio)
Keystone

Un'esplosione nel nord del Myanmar ha ucciso decine di persone. Stando ai ribelli che controllano la regione la deflagrazione è stata causata dalla detonazione accidentale di esplosivi utilizzati nelle miniere stoccati un un loro deposito di munizioni.

Keystone-SDA

31.05.2026, 19:31

31.05.2026, 19:33

Un soccorritore del distretto di Namhkan, nello stato di Shan, dove è avvenuta l'esplosione, ha dichiarato che 46 persone sono morte, tra cui bambini, e oltre 70 sono rimaste ferite. Un altro soccorritore ha riferito invece di 59 vittime.

Secondo i resoconti dei media locali, l'esplosione avvenuta attorno a mezzogiorno (ora locale) ha danneggiato numerose abitazioni nei dintorni. I

soccorritori hanno continuato a cercare le persone sepolte sotto le macerie. L'ospedale di Namhkam ha segnalato una grave carenza di scorte di sangue per il trattamento dei feriti.

Il gruppo ribelle TNLA ha confermato che si trattava di un deposito di munizioni di sua proprietà. Secondo le sue informazioni il deposito in questione conteneva esplosivi industriali destinati all'uso in una cava gestita dal gruppo. Il TNLA ha espresso la propria solidarietà alle vittime della deflagrazione e ha annunciato un'indagine approfondita sulle cause.

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