Consiglio d'Europa Nasce la commissione sui danni di guerra per Kiev

SDA

16.12.2025 - 13:41

"Un passo storico": così Alain Berset (nella foto al fianco di Volodymyr Zelensky) a proposito della Commissione internazionale che dall'anno prossimo si occuperà dei risarcimenti dei danni della guerra in Ucraina.
"Un passo storico": così Alain Berset (nella foto al fianco di Volodymyr Zelensky) a proposito della Commissione internazionale che dall'anno prossimo si occuperà dei risarcimenti dei danni della guerra in Ucraina.
Keystone

Nasce la commissione internazionale per il risarcimento dei danni di guerra all'Ucraina: la convenzione istitutiva promossa dal Consiglio d'Europa è stata adottata a L'Aja.

Keystone-SDA

16.12.2025, 13:41

16.12.2025, 13:44

Il nuovo organismo dovrà quantificare i danni dell'invasione russa ed esaminare le richieste di risarcimento sulla base del registro dei danni che conta già oltre 86 mila segnalazioni.

«Si tratta di un passo storico», ha detto il segretario generale del Consiglio d'Europa Alain Berset. Il fondo per i risarcimenti verrà istituito nel 2026 e potrebbe essere finanziato anche con gli asset russi congelati.

