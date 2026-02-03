  1. Clienti privati
Sotto il mirino USA «Al via la missione Arctic Sentry della NATO per la Groenlandia»

SDA

3.2.2026 - 17:44

Il comandante in capo della Nato, il generale statunitense Alexus G. Grynkewich. (Immagine d'archivio dello scorso 22 gennaio)
Il comandante in capo della Nato, il generale statunitense Alexus G. Grynkewich. (Immagine d'archivio dello scorso 22 gennaio)
Keystone

Secondo informazioni del settimanale tedesco «Der Spiegel», il comandante in capo della Nato, il generale statunitense Alexus G. Grynkewich, ha dato l'ordine di avviare i piani militari per la missione Arctic Sentry (guardiano dell'Artico).

Keystone-SDA

03.02.2026, 17:44

03.02.2026, 17:49

Si tratterebbe di una missione di «vigilanza rafforzata». L'idea di Arctic Sentry era nata per placare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo il quale era necessario che gli USA prendessero il controllo della Groenlandia, poiché solo così avrebbe potuto garantire la sicurezza nella regione artica.

Con questa missione, la Nato vuole ora dimostrare di essere in grado di reagire rapidamente tramite pattugliamenti da parte di navi da guerra, un miglior controllo dello spazio aereo e la presenza di piccoli contingenti di forze terrestri.

