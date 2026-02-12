  1. Clienti privati
NATO Colby: «Resteremo in Europa ma in modo più limitato»

SDA

12.2.2026 - 15:38

Il sottosegretario statunitense al Dipartimento della guerra Elbridge Colby poco prima dell'inizio del vertice del Consiglio atlantico.
Il sottosegretario statunitense al Dipartimento della guerra Elbridge Colby poco prima dell'inizio del vertice del Consiglio atlantico.
Keystone

«La responsabilità degli USA è quella di essere chiari, sinceri e coerenti: continueremo a fornire la deterrenza nucleare estesa e continueremo anche, in modo più limitato e mirato, a fornire capacità convenzionali che contribuiscono alla difesa della NATO».

Keystone-SDA

12.02.2026, 15:38

12.02.2026, 15:41

Lo ha detto al Consiglio atlantico il sottosegretario statunitense al Dipartimento della guerra (l'appellativo ripristinato dal presidente Donald Trump come denominazione secondaria del Dipartimento della difesa), Elbridge Colby.

«Il nostro impegno è quello di essere sinceri con voi, sia per quanto riguarda i tempi e la portata del cambiamento, sia per quanto riguarda le sfide e i compromessi che dobbiamo affrontare. E continueremo a preparare le nostre forze per fare la nostra parte ai sensi dell'articolo 5, con l'Europa che assume la guida della difesa convenzionale».

All'articolo 5 del del Trattato dell'Atlantico del Nord, le nazioni della NATO concordano che un attacco armato contro una o più di esse, in Europa o in Nord America, va considerato un attacco contro tutte.

