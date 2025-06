Il segretario generale della NATO Mark Rutte durante il suo discorso di lunedì. KEYSTONE

Massicci attacchi aerei al fronte, feroci scontri verbali sul piano della diplomazia, il riarmo come necessità. Le prospettive di una tregua in Ucraina, a cui ha lavorato il presidente americano Donald Trump fino a poche settimane fa, sembrano essere rapidamente evaporate e gli unici scampoli di dialogo tra Mosca e Kiev giungono sul terreno dello scambio di prigionieri.

Keystone-SDA SDA

In questo contesto il segretario generale della NATO Mark Rutte ha iniziato un ultimo tour tra le cancellerie occidentali prima del vertice dell'Aja di fine giugno.

L'obiettivo primario è arrivare alla spesa del 5% del PIL da parte dei membri dell'Alleanza atlantica e come chiesto da Washington. La strada del riarmo, secondo Rutte, è obbligata. «Dobbiamo aumentare del 400% la nostra difesa aerea», ha annunciato il segretario generale da Londra, dove ha incontrato il primo ministro Keir Starmer.

L'allarme

Nella sua tappa britannica, Rutte ha anche avuto un lungo confronto alla Chatham House, allargando il suo intervento ai principali teatri di crisi mondiali. La priorità della NATO resta la difesa dell'Ucraina e l'allontanamento della minaccia russa. Una minaccia che, per l'ex premier olandese, è concreta.

«Se non passiamo al 5% nelle spese nella difesa è meglio che iniziamo a imparare il russo», ha avvertito con un filo di ironia Rutte, secondo il quale «la macchina da guerra di Vladimir Putin non sta rallentando, ma accelerando. La Russia potrebbe essere pronta a usare a forza militare contro la NATO». Da qui anche l'esigenza di aumentare nettamente le capacità della difesa aerea dell'Alleanza.

L'ira della Russia

L'annuncio ha fatto andare su tutte le furie il Cremlino. «L'Alleanza atlantica, dopo aver gettato via ogni maschera, sta dimostrando in modo palese la sua essenza di strumento di aggressione e di scontro», è stato il commento del portavoce Dmitri Peskov.

Ma nel mirino di Mosca è tornata a finire anche la Germania, il paese europeo che più di tutti finora ha messo in campo la svolta per il riarmo. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz «ha ancora la mentalità della Germania di Hitler», che pensava di avere «bisogno di territorio per avere accesso alle risorse naturali» e «ci giudica basandosi sui suoi standard», ha attaccato il ministro degli esteri Serghei Lavrov.

Impegno «irreversibile»

Da qui al Summit della NATO, lo scontro tra Europa e Russia potrebbe ulteriormente esacerbarsi. Con l'incognita Trump a fare da appendice. Rutte, venendo indirettamente incontro al dialogo tra Washington e Mosca, ha anticipato che il dossier dell'ingresso di Kiev nell'Alleanza – che il Cremlino considera irricevibile – potrebbe non essere inserito nelle conclusioni dell'Aja. Ma – ha puntualizzato – l'impegno a riguardo della NATO resta «irreversibile».

Così come irreversibile appare l'aumento delle spese nella difesa che sancirà l'Aja. A ballare sono i tempi di raggiungimento del fatidico 5%. Roma ha spiegato di voler puntare al 2035 ma altri paesi dell'Alleanza – Polonia e Baltici su tutti – spingono per tempi più rapidi. E resta sempre aperto l'interrogativo della clausola di salvaguardia, finora attivata da 16 paesi dell'UE.

Le forze del Cremlino avanza

Il vertice dell'Aja, ha spiegato Rutte, cambierà il volto dell'Alleanza. Ma, allo stesso tempo, dovrà occuparsi anche della guerra vera e propria. L'Ucraina, nella notte tra domenica e lunedì è stata attaccata con venti missili e 479 droni dalla Russia, sulla scia della risposta di Mosca all'attacco di Kiev alle basi russe.

Al tempo stesso prosegue l'avanzata delle forze del Cremlino nella regione di Dnipro. Il fronte negoziale è fermo. L'unica effettiva conseguenza dei colloqui di Istanbul del 2 giugno è stato l'inizio dello scambio di prigionieri – sotto i 25 anni – tra Mosca e Kiev.