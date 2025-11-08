  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

NATO Rutte: «Daremo maggiore rilievo alle nostre capacità nucleari»

SDA

8.11.2025 - 21:30

Il segretario generale della NATO Mark Rutte. (Foto archivio)
Il segretario generale della NATO Mark Rutte. (Foto archivio)
Keystone

La NATO intende dare maggiore rilievo alle proprie capacità nucleari, con l'obiettivo di rafforzare la deterrenza nei confronti di potenziali avversari. Lo ha dichiarato il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte al quotidiano tedesco Welt am Sonntag.

Keystone-SDA

08.11.2025, 21:30

08.11.2025, 21:32

«È importante comunicare di più con le nostre società in merito alla deterrenza nucleare, per garantire che comprendano come essa contribuisca alla nostra sicurezza collettiva», ha affermato Rutte, sottolineando la necessità di un dibattito pubblico più trasparente sul ruolo dell'arsenale atomico nel mantenimento della pace.

Il segretario generale ha accusato la Russia di utilizzare una «retorica nucleare pericolosa e irresponsabile», ma ha aggiunto che «non c'è motivo di panico, perché la NATO dispone di un potente sistema di deterrenza nucleare che serve a preservare la pace».

I più letti

Ecco chi è «Doudou Cross Bitume», uno dei sospettati del colpo al Louvre
Un milionario a Dubai: «Più gli svizzeri stanno male, più noi stiamo bene»
Ecco le immagini da tutto il mondo della spettacolare Superluna
Mark Zuckerberg apre una scuola illegale a Palo Alto, i vicini s'infuriano e la fanno chiudere
La corte suprema blocca il pagamento dei buoni spesa

Altre notizie

Francia. Macron: «I gioielli rubati torneranno al Louvre»

FranciaMacron: «I gioielli rubati torneranno al Louvre»

USA. La corte suprema blocca il pagamento dei buoni spesa

USALa corte suprema blocca il pagamento dei buoni spesa

Guerra. Raid sulle reti energetiche, blackout e morti in Ucraina

GuerraRaid sulle reti energetiche, blackout e morti in Ucraina