UcrainaLa Nato valuta un nuovo finanziamento da 70 miliardi per Kiev
SDA
6.6.2026 - 21:01
I paesi della Nato stanno valutando un nuovo impegno di finanziamento militare per l'Ucraina pari a 70 miliardi di euro, che verrebbe reso noto durante il vertice dell'alleanza ad Ankara il mese prossimo.
Keystone-SDA
06.06.2026, 21:01
06.06.2026, 21:09
SDA
Lo hanno riferito a Politico quattro diverse fonti diplomatiche dell'Alleanza.
«La proposta – diffusa dalla Germania il mese scorso – includerebbe un nuovo meccanismo per aumentare la trasparenza sui finanziamenti all'Ucraina, hanno affermato i diplomatici.
Ciò avviene mentre alcuni Paesi lamentano di sostenere in modo sproporzionato i costi del sostegno a Kiev», scrive Politico.
«La chiave è ottenere un fermo impegno da parte di Ankara a continuare il sostegno cruciale all'Ucraina su una base sostenibile e più equa», ha aggiunto una quinta fonte diplomatica della Nato.