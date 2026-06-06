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Ucraina La Nato valuta un nuovo finanziamento da 70 miliardi per Kiev

SDA

6.6.2026 - 21:01

La Nato guarda ancora a est.
La Nato guarda ancora a est.
Keystone

I paesi della Nato stanno valutando un nuovo impegno di finanziamento militare per l'Ucraina pari a 70 miliardi di euro, che verrebbe reso noto durante il vertice dell'alleanza ad Ankara il mese prossimo.

Keystone-SDA

06.06.2026, 21:01

06.06.2026, 21:09

Lo hanno riferito a Politico quattro diverse fonti diplomatiche dell'Alleanza.

«La proposta – diffusa dalla Germania il mese scorso – includerebbe un nuovo meccanismo per aumentare la trasparenza sui finanziamenti all'Ucraina, hanno affermato i diplomatici.

Ciò avviene mentre alcuni Paesi lamentano di sostenere in modo sproporzionato i costi del sostegno a Kiev», scrive Politico.

«La chiave è ottenere un fermo impegno da parte di Ankara a continuare il sostegno cruciale all'Ucraina su una base sostenibile e più equa», ha aggiunto una quinta fonte diplomatica della Nato.

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