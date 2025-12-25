  1. Clienti privati
Tragedia Naufragio al largo del Senegal, morti almeno 12 migranti

SDA

25.12.2025 - 08:48

Il Senegal è uno dei principali punti di partenza per migliaia di persone che da anni percorrono la rotta atlantica per raggiungere l'Europa. (Foto simbolica)
Il Senegal è uno dei principali punti di partenza per migliaia di persone che da anni percorrono la rotta atlantica per raggiungere l'Europa. (Foto simbolica)
Keystone

Fonti sentite dall'AFP affermano che «almeno 12 persone sono morte» dopo che un'imbarcazione carica di migranti che tentavano di raggiungere l'Europa è affondata al largo delle coste del Senegal.

Keystone-SDA

25.12.2025, 08:48

25.12.2025, 09:07

Il Paese costiero dell'Africa occidentale è uno dei principali punti di partenza per migliaia di persone che da anni percorrono la pericolosa rotta atlantica per raggiungere l'Europa, principalmente attraverso le isole Canarie, a bordo di imbarcazioni sovraccariche e spesso fatiscenti.

L'ultimo naufragio sarebbe avvenuto al largo della città di Mbour, quando un'imbarcazione carica di circa 100 persone si è capovolta, dichiara una fonte di sicurezza all'agenzia francese AFP in condizione di anonimato.

«Sono stati recuperati dodici corpi», ha detto la fonte. Una seconda fonte di sicurezza ha confermato il bilancio. «C'erano 32 sopravvissuti. Gli altri probabilmente sono fuggiti» prima dell'arrivo dei soccorsi, sostiene una fonte dell'AFP, mentre un'altra parla di 33 persone messe in salvo.

Il presidente senegalese, Bassirou Diomaye Faye, ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime in un post sui social media mercoledì. «Condividiamo il loro dolore e la loro sofferenza mentre continuano le ricerche per trovare sopravvissuti», ha detto: parole che fanno ipotizzare che ci possano essere dei dispersi.

Martedì la polizia ha intercettato 123 migranti a bordo di un'imbarcazione nella regione di Thies, in Senegal.

