Costa di Bodrum Naufragio al largo della Turchia, morti 14 migranti

SDA

24.10.2025 - 16:14

I resti di una barca affondata nel mare al largo della Turchia (immagine d'archivio).
I resti di una barca affondata nel mare al largo della Turchia (immagine d'archivio).
Keystone

Quattordici migranti hanno perso la vita dopo che l'imbarcazione sulla quale stavano viaggiando si è rovesciata a largo della costa di Bodrum, località della Turchia sul mare Egeo che si affaccia sull'isola greca di Kos.

Keystone-SDA

24.10.2025, 16:14

24.10.2025, 16:19

Lo riportano i media locali, aggiungendo che la guardia costiera di Ankara è riuscita a mettere in salvo due tra i migranti che si trovavano nell'imbarcazione, che si è rovesciata poco dopo essere partita dalla costa turca. La segnalazione alla Guardia costiera è arrivata dopo che uno dei migranti, un cittadino afghano, era riuscito a raggiungere a nuoto la riva e ha avvertito le autorità.

