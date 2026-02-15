  1. Clienti privati
Da dove arriva? Ecco cosa è l'epibatidina, il veleno che Mosca avrebbe usato per uccidere l'oppositore Navalny

SDA

15.2.2026 - 13:24

L'epibatidina, neurotossina che secondo cinque Paesi europei ha ucciso Alexei Navalny in una colonia penale in Siberia, è sintetizzata dalla famiglia dei dendrobatidi, note come rane freccia, originarie del Sud America. 

Immagine senza data diffusa il 20 agosto 2003 dallo Zoo di Bristol che mostra un raro esemplare di girino di rana freccia avvelenata, Dendrobates pumilio, allo Zoo di Bristol. Con sole 3 settimane di vita, questo nuovo arrivato nella Casa dei Rettili e degli Anfibi dello zoo è una vera rarità, poiché queste rane, originarie di Panama, in America Centrale, sono particolarmente difficili da allevare in cattività, poiché le femmine nutrono i loro girini con le proprie uova sterili. 
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.02.2026, 13:24

Questi anfibi si distinguono per essere i vertebrati più velenosi conosciuti, più di qualsiasi specie di serpente.

Il siero letale si trova sulla pelle e ricopre il corpo come una sottile pellicola di liquido, che conferisce un aspetto brillante ai colori già vivaci.

Le comunità indigene dell'Ecuador raccolgono il veleno e lo utilizzano per la caccia. L'epibatidina agisce infatti sul sistema nervoso, provocando paralisi muscolare e arresto respiratorio, con effetto mortale.

Tanto minuscola quanto letale

A caratterizzare la rana freccia sono le piccole dimensioni – si parla di pochi centimetri – e i colori intensi, dal rosso all'arancione, al giallo fino a un blu elettrico che le rende difficile nascondersi o mimetizzarsi.

D'altra parte – spiegano gli scienziati – le tossine non sono di sintesi propria, ma vengono acquisite col consumo di insetti che contengono alcaloidi tossici.

Come fanno a non restarne vittima?

Un recente studio, condotto dalla ricercatrice Aurora Álvarez-Buylla dell'Università di Stanford e dal suo staff, ha scoperto un sofisticato meccanismo che permette alle rane freccia di gestire gli alcaloidi tossici senza restarne vittime.

Si tratta di specifiche proteine che fanno da antidoto naturale e si trovano disciolte nel plasma sanguigno.

Sono le serpine, un'ampia classe di sostanze che funzionano principalmente come inibitori delle proteasi seriniche, enzimi coinvolti in vari processi fisiologici, tra cui la coagulazione del sangue, la risposta immunitaria e l'infiammazione.

Oppositore a Putin. Cinque Paesi europei contro Putin: «Navalny ucciso col veleno della rana»

