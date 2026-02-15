Immagine senza data diffusa il 20 agosto 2003 dallo Zoo di Bristol che mostra un raro esemplare di girino di rana freccia avvelenata, Dendrobates pumilio, allo Zoo di Bristol. Con sole 3 settimane di vita, questo nuovo arrivato nella Casa dei Rettili e degli Anfibi dello zoo è una vera rarità, poiché queste rane, originarie di Panama, in America Centrale, sono particolarmente difficili da allevare in cattività, poiché le femmine nutrono i loro girini con le proprie uova sterili.

KEYSTONE