Almeno 13 persone sono morte dopo che un'imbarcazione della Marina indiana ha perso il controllo e ha speronato un traghetto passeggeri al largo della costa di Mumbai. Lo rende noto la stessa Marina.

«Questo pomeriggio, un'imbarcazione della Marina che stava effettuando delle prove ai motori ha perso il controllo ed è entrata in collisione con un traghetto passeggeri», si legge in un comunicato. «A causa dell'impatto, il traghetto si è poi rovesciato. Finora sono state segnalate 13 vittime», ha dichiarato il portavoce, aggiungendo che almeno 99 sopravvissuti sono stati tratti in salvo.

Il traghetto stava trasportando i passeggeri dal Gateway of India – un monumento di epoca coloniale sul lungomare, simbolo di Mumbai – alla popolare località turistica di Elephanta Island, famosa per le sue incisioni rupestri.