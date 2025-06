Israele ordina all'esercito di impedire l'arrivo a Gaza della nave degli attivisti

A bordo c'è anche Greta Thunberg. Keystone

La nave umanitaria della Freedom Flotilla diretta a Gaza, con 12 attivisti a bordo, tra cui Greta Thunberg, continuerà il suo viaggio «fino all'ultimo minuto».

Keystone-SDA SDA

Lo ha dichiarato all'Afp l'europarlamentare francese Rima Hassan a bordo della nave Madleen, dopo che il ministro israeliano Israel Katz ha ordinato ai suoi militari di bloccare l'imbarcazione.

«Resteremo mobilitati fino all'ultimo minuto, finché Israele non taglierà internet e le reti», ha dichiarato l'eurodeputata. «A bordo siamo dodici civili. Non siamo armati. Abbiamo solo aiuti umanitari», ha aggiunto.

Katz ha ordinato ai militari di impedire alla nave di raggiungere il territorio palestinese. La coalizione ha risposto su X, affermando di aspettarsi «intercettazioni e attacchi da parte di Israele da un momento all'altro» e chiedendo ai governi delle persone a bordo di proteggerle: sono cittadini di Germania, Francia, Brasile, Turchia, Svezia, Spagna e Paesi Bassi.

Nessun dietrofront

«Non abbiamo paura di loro», ha dichiarato l'attivista tedesca per i diritti umani Yasemin Acar, anche lei a bordo. «Il messaggio che ci hanno inviato – che non possiamo avvicinarci – non ci fa fare un passo indietro», ha aggiunto.

L'eurodeputata francese Hassan – del partito della sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon, La France Insoumise – ha espresso preoccupazione per la mancanza di una risposta ufficiale da parte dei Paesi di nazionalità degli attivisti. «Nessuno Stato ha risposto. Il messaggio che viene inviato è che a Israele viene permesso di agire impunemente, senza alcuna garanzia di protezione per noi», ha aggiunto.