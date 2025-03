La delegazione russa che lascia l'hotel Ritz-Carlton: al centro della immagine il senatore Grigory Karasin Keystone

Un negoziatore russo ha definito «utili» i colloqui tra funzionari russi e statunitensi su una possibile tregua parziale in Ucraina, aggiungendo che i contatti proseguiranno.

Keystone-SDA SDA

«Abbiamo parlato di tutto, è stato un dialogo intenso, non facile, ma molto utile per noi e per gli americani», ha dichiarato Grigory Karasin all'agenzia Tass. «Continueremo», ha aggiunto, all'indomani delle 12 ore di colloquio tra le delegazioni in Arabia Saudita.

«Continueremo a farlo, coinvolgendo anche la comunità internazionale, in primo luogo l'Organizzazione delle Nazioni Unite e alcuni paesi», ha dichiarato Karasin riferendosi al dialogo tra Usa e Russia. «In generale, c'è stata l'impressione di un dialogo così costruttivo che è dovuto e necessario. Anche gli americani sono interessati a questo», ha dichiarato il presidente della commissione Esteri del Senato, riferisce la Tass.