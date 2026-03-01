Nel 2012 Trump accusò Obama di voler attaccare l'Iran, ma oggi è lui protagonista dell'aggressione a Teheran

Di questi due presidenti degli Stati Uniti, solo uno ha attaccato l'Iran (foto d'archivio). Keystone

Una volta Donald Trump aveva previsto che Barack Obama avrebbe attaccato l'Iran per sopravvivere politicamente. A otto mesi dalle elezioni di metà mandato, lo stesso presidente degli Stati Uniti è ora al centro di un attacco militare contro la Repubblica islamica.

Sabato gli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran insieme a Israele. È interessante osservare che anni prima che Donald Trump si insediasse alla Casa Bianca, lui stesso si era scagliato con veemenza contro una possibile guerra con Teheran.

Nel 2012 e nel 2013, il presidente statunitense ha ripetutamente accusato l'allora commander-in-chief Barack Obama di aver organizzato un attacco militare contro l'Iran per assicurarsi la rielezione e distrarre l'attenzione dalle presunte debolezze politiche.

L'ex leader democratico non ha mai attaccato l'Iran. Al contrario, il bilancio del suo successore repubblicano è ben diverso: nel corso dei suoi due mandati, ci sono stati tre attacchi alla Repubblica islamica.

I tweet incriminanti

Il 17 gennaio 2012, Trump ha scritto online di essere convinto che Obama avrebbe «attaccato l'Iran per essere rieletto».

@BarackObama will attack Iran in order to get re-elected. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 17, 2012

Nell'agosto dello stesso anno, ha raddoppiato e ha dichiarato che il democratico avrebbe intrapreso un'azione contro l'Iran «in qualche forma» prima delle elezioni.

I always said @BarackObama will attack Iran, in some form, prior to the election. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2012

Il 9 ottobre 2012 ha scritto: «Ora che i sondaggi di Obama sono in caduta libera, assicuratevi che non lanci un attacco in Libia o in Iran. È disperato».

Now that Obama’s poll numbers are in tailspin – watch for him to launch a strike in Libya or Iran. He is desperate. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2012

Più tardi, in ottobre, ha avvertito il suo partito di non «lasciare che Obama giochi la carta dell'Iran per iniziare una guerra solo per essere eletto - state attenti, repubblicani!».

Don't let Obama play the Iran card in order to start a war in order to get elected--be careful Republicans! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2012

In almeno altri tre post il tycoon ha predetto che l'allora presidente avrebbe attaccato l'Iran per «salvare la faccia», «a causa della sua incapacità di negoziare correttamente» o per «mostrare quanto è duro».

Adesso, otto mesi prima di quelle che si preannunciano come difficili elezioni di medio termine per il presidente americano e il suo partito, lui stesso ha ordinato un attacco militare contro l'Iran. L'obiettivo sembrerebbe essere un cambio di regime a Teheran.

Nel mirino anche l'opinione del vicepresidente Vance

Anche altri attuali alti rappresentanti dell'amministrazione del repubblicano hanno espresso in precedenza opinioni molto diverse sull'argomento.

Nel 2023, poco prima di diventare vicepresidente, J.D. Vance ha scritto su X che gli Stati Uniti dovevano imparare dalla guerra in Iraq, alla quale lui stesso aveva partecipato come soldato.

I hope we do better in the future. And I know that we won't until the people who led us into Iraq are scorned and ignored across the spectrum. Iraq was a disaster, yes, but the best way to do justice to the honored dead is to learn the lessons purchased by their blood. — JD Vance (@JDVance) March 20, 2023

«20 anni fa abbiamo invaso l'Iraq. La guerra ha ucciso molti iracheni e americani innocenti. Ha distrutto le più antiche comunità cristiane del mondo. È costata più di mille miliardi di dollari e ha trasformato l'Iraq in uno Stato satellite dell'Iran», ha scritto.

«È stato un disastro totale e prego che ne comprendiamo la lezione». E ha aggiunto: «Anche se all'epoca ero solo un ragazzo, mi sento ancora in colpa per aver sostenuto la guerra».

Il politico ha anche spiegato che l'opposizione di Trump alla guerra in Iraq è stato il fattore «più significativo» che ha cambiato la sua opinione sull'attuale presidente.

Questo anche se in precedenza lo aveva criticato pesantemente e aveva persino suggerito che avrebbe potuto diventare «l'Hitler d'America».

«Spero che in futuro faremo meglio. E so che non lo faremo finché i responsabili della guerra in Iraq non saranno disprezzati e ignorati in tutti i partiti», ha scritto Vance.

«L'Iraq è stato un disastro, sì, ma il modo migliore per rendere giustizia agli onorati caduti è imparare le lezioni che sono state pagate con il loro sangue».

Un'inversione di rotta anche per altri

Il vice capo dello staff di Trump, Stephen Miller, aveva avvertito nel 2024 che un voto per l'allora vicepresidente Kamala Harris equivaleva alla «terza guerra mondiale».

«A chiunque sia ancora abbastanza credulone da cadere nelle sporche bugie dei media: Trump ha detto che i neoconservatori guerrafondai amano mandare i vostri figli in guerre che non combatteranno mai loro stessi. Liz Cheney è il principale consigliere di Kamala. Liz vuole attaccare l'intero Medio Oriente», ha detto Miller.

«Kamala = terza guerra mondiale. Trump = pace».

To anyone still gullible enough to fall for scummy media hoaxes: Trump said warmongering neocons love sending your kids to die for wars they would never fight themselves. Liz Cheney is Kamala’s top advisor. Liz wants to invade the whole Middle East. Kamala = WWIII. Trump = Peace. — Stephen Miller (@StephenM) November 1, 2024

Anche la coordinatrice dei servizi segreti Tulsi Gabbard, che in passato si è candidata alla presidenza come democratica, ha poi appoggiato il repubblicano.

Nell'ottobre 2024 ha promesso: «Un voto per Trump è un voto per porre fine alle guerre, non per iniziarle».

A vote for Kamala Harris is a vote for Dick Cheney and a vote for war, war and more war. A vote for Donald Trump is a vote to end wars, not start them. We are at a historic crossroads. Our God-given rights are under attack. Now is the time for us to stand together, for love of… pic.twitter.com/HnzN7EOWey — Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) October 28, 2024

Nel 2020, durante la sua campagna presidenziale, Gabbard ha venduto magliette con lo slogan «No alla guerra con l'Iran», secondo il «New York Post».