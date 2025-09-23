Nel suo discorso all'ONU, Trump deride l'Europa e attacca la Svizzera

All'ONU Trump attacca la Svizzera Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha utilizzato il suo discorso all'Assemblea generale dell'ONU per sferrare duri attacchi: contro l'accordo di Parigi sul clima, contro l'Europa, e anche contro la Svizzera. 23.09.2025

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha utilizzato il suo discorso all'Assemblea generale dell'ONU per sferrare duri attacchi: contro l'accordo di Parigi sul clima, contro l'Europa, e anche contro la Svizzera.

Hai fretta? blue News riassume per te Davanti all'Assemblea generale dell'ONU, Donald Trump ha definito il cambiamento climatico «la più grande frode ai danni dell'umanità» e l'Accordo di Parigi una «farsa».

Il repubblicano ha attaccato duramente l'Europa, ha parlato di «distruzione attraverso la migrazione» e ha fatto affermazioni infondate su Londra.

Il presidente americano ha anche citato la Svizzera: il 72% dei detenuti è straniero, un dato statisticamente corretto ma fuorviante. Mostra di più

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato martedì all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, e non ha rispettato il limite di 15 minuti né la moderazione diplomatica.

blue News riassume per voi il discorso di quasi un'ora del repubblicano e vi mostra i sette punti più importanti.

Minaccia e inizia con un auto-elogio

Trump ha iniziato il suo discorso con una frecciatina alla tecnologia. Il gobbo non funzionava, ha detto, quindi ha dovuto leggere dalla carta. «Questa persona (la persona responsabile di questo, ndr) ha un grosso problema», ha scherzato e il pubblico ha riso.

Poi è passato rapidamente all'auto-elogio. Il mercato azionario era salito a livelli record sotto la sua guida e lui aveva «battuto l'inflazione». «In otto mesi ho costruito la più grande economia del mondo, anzi della storia dell'umanità», ha detto.

Ha anche descritto la situazione al confine meridionale come un successo: «Solo pochi mesi fa, milioni e milioni di migranti illegali entravano nel Paese, ora il numero è zero».

«Sette guerre eterne finite»

Trump è poi passato alla politica estera. Ha «messo fine a sette guerre eterne. Alcune di esse si diceva che non sarebbero mai finite. Nessun presidente ha ottenuto qualcosa che si avvicini a questo».

L'ONU non ha avuto alcun ruolo in questo, ha detto il tycoon: «Non erano lì per noi. Non abbiamo ottenuto nulla da loro». Si è presentato come un lupo solitario che ha posto fine ai conflitti militari senza dover fare affidamento sugli aiuti multilaterali.

Ammette di aver sbagliato i calcoli nella guerra in Ucraina

Trump ha poi parlato della guerra in Ucraina. «Pensavo che sarebbe stato facile porre fine a questa guerra. Ma non è stato così», ha ammesso. I rapporti con Putin sono stati «molto buoni», ma a volte ci sono state «brutte sorprese».

Ha sottolineato che la guerra «non sarebbe mai avvenuta sotto la mia presidenza». Ha invitato l'Europa a porre fine alle importazioni di energia russa e a fare di più per combattere la Russia. «È davvero imbarazzante quello che ho imparato sui Paesi europei».

Ha anche commentato la politica del Medio Oriente, rifiutando uno Stato di Palestina: «Sarebbe un successo troppo grande per Hamas, anche dopo gli attacchi del 7 ottobre. Non è possibile». La sua richiesta è stata concisa: «Rilasciate gli ostaggi». Per queste parole ha ricevuto gli applausi della sala.

Critiche severe all'Europa e alla Svizzera

Trump ha citato l'Europa come ammonimento. «L'Europa è in uno stato terribile», ha detto. I migranti illegali hanno conquistato il continente «in una misura che non abbiamo mai visto prima». Ha citato in particolare Londra, dove «è stata presumibilmente introdotta la sharia». Non ha fornito alcuna prova di ciò.

Ha anche citato la Svizzera: «Guardate questo bellissimo Paese, al centro dell'Europa. La Svizzera... il 72% di tutti i detenuti proviene dall'estero». Secondo le statistiche, questa cifra è corretta, ma è fuorviante se non contestualizzata, poiché comprende anche le persone in custodia cautelare e tutti coloro che non hanno un passaporto svizzero.

Decisamente modesto

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è rivolto all'Assemblea generale delle Nazioni Unite per la prima volta dal 2019. Stefan Jeremiah/AP/dpa

Ha proseguito con un'altra autopromozione: «Tutti dicono che dovrei ricevere il Premio Nobel». Per lui però il vero premio è che le sue politiche hanno salvato «milioni di vite».

Il messaggio ai delegati è stato chiaro: Trump si considera un pacificatore. Allo stesso tempo ha accusato le Nazioni Unite di non aver realizzato il loro potenziale e ha descritto le loro parole come «vuote». «L'unica cosa che pone fine alle guerre è l'azione», ha detto.

«Il cambiamento climatico è la più grande truffa»

Trump ha chiarito subito cosa pensa della politica climatica internazionale. «Il cambiamento climatico è la più grande truffa mai perpetrata al mondo», ha detto ai delegati a New York. Le previsioni erano state fatte da «persone stupide» e le Nazioni Unite avevano appoggiato questo percorso.

Ha chiesto di «uscire da questa frode verde». E ha sottolineato di aver previsto questo sviluppo e di aver avuto ragione su tutto. In questo modo, ha ribadito la sua posizione di lunga data secondo cui il cambiamento climatico è una costruzione politica e non riflette la realtà.

Le reazioni alle affermazioni del presidente sono state mute e non ha ricevuto alcun applauso. La sua dichiarazione è stata fatta in una sala in cui molti delegati vedono la lotta al cambiamento climatico come un compito comune della comunità internazionale.

La «truffa di Parigi»

Trump è stato particolarmente chiaro sul tema dell'Accordo sul clima di Parigi. Lo ha descritto come una «truffa di Parigi». «Avremmo dovuto pagare un miliardo di dollari, ma ho detto di no», ha spiegato.

Invece di puntare sulle energie rinnovabili, ha voluto utilizzare le risorse naturali degli Stati Uniti. «Abbiamo carbone e petrolio in abbondanza. Io lo chiamo carbone pulito e bello», ha detto Trump. Con queste fonti energetiche, ha detto, gli Stati Uniti potrebbero «rifornire ogni Paese di energia a prezzi accessibili».

Il suo messaggio al mondo è stato chiaro: per lui i combustibili fossili restano la chiave dell'approvvigionamento energetico. Nel suo discorso ha lasciato senza risposta l'accusa di mettere a repentaglio gli obiettivi climatici.